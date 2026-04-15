VII Всероссийский форум национального единства: старт работы и ключевые дискуссии
14 апреля в городе Ханты-Мансийске начал свою работу VII Всероссийский форум национального единства. Мероприятие, проходящее с 14 по 16 апреля, объединило представителей органов государственной власти, национальную интеллигенцию и общественных организаций более чем из 30 регионов Российской Федерации. Форум традиционно выступает важной площадкой для обсуждения вопросов государственной национальной политики и укрепления межнационального согласия.
Организаторами Форума являются правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Федеральное агентство по делам национальностей, Ассамблея народов России и Дом народов Югры.
В этом году Форум приурочен к Году единства народов России, что подчёркивает его особую актуальность. Торжественное открытие мероприятия состоялось в культурно-театральном центре «Югра-Классик» г. Ханты-Мансийска. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук. В своём выступлении он отметил, что Югра уже в седьмой раз становится площадкой для проведения Форума, который объединяет представителей разных регионов страны. Глава региона подчеркнул, что многонациональное единство является основой устойчивого развития государства, а сохранение традиций и культур всех народов – важнейшей задачей современной политики. Особое внимание в выступлении было уделено поддержке коренных малочисленных народов Севера. Было отмечено, что в регионе реализуются десятки мер поддержки, направленных на сохранение их культуры, языка и традиционного образа жизни. Также губернатор подчеркнул значимость взаимодействия власти и общественных организаций в укреплении межнационального согласия.
В рамках первого дня Форума состоялась дискуссия «Актуальная повестка коренных малочисленных народов: национальный и международный аспект» с участием эксперта Алексея Цыкарева. Данная дискуссия стала частью общей программы мероприятия и отразила его ключевую направленность на развитие диалога и поиск решений по актуальным вопросам.
Участники обсудили роль коренных малочисленных народов в международной повестке, вопросы защиты их прав, сохранения языков и культур, а также поддержку традиционного образа жизни. Отдельное внимание было уделено лучшим практикам, реализуемым в Югре, которые могут быть использованы и в других регионах.
Обсуждение прошло в конструктивной и живой атмосфере, позволив участникам обменяться мнениями и наметить дальнейшие направления сотрудничества. Было отмечено, что только совместными усилиями государства, общества и самих представителей коренных народов возможно формирование эффективной и устойчивой повестки.
Таким образом, старт VII Всероссийского форума национального единства ознаменовал начало масштабной работы по обсуждению ключевых вопросов межнационального взаимодействия. Проведённая в его рамках дискуссия подтвердила значимость Форума как площадки для открытого диалога, обмена опытом и выработки практических решений, направленных на укрепление единства многонационального народа России.
Пётр Молданов