Встреча поколений: судьба человека в истории народа
10 июня в Детском этнокультурно-образовательном центре юные жители Ханты-Мансийска встретились с Владимиром Михайловичем Куриковым, доктором экономических наук, представителем народа ханты, ветераном труда. Встреча прошла в рамках проекта «Судьба человека в истории народа» и летней программы «Этно-лето». Мероприятие приурочили ко Дню России.
Вот что рассказал Владимир Михайлович.
«Я родился и вырос в Полновате Берёзовского района. Сейчас это Белоярский район. В семье нас было 10 детей. Родители говорили только на хантыйском, и до пяти лет я не знал русского языка».
Его родители в годы войны были ещё подростками, но уже помогали фронту: отец-охотник добывал пушнину, мать собирала грибы и ягоды. За труд их наградили медалями «За добросовестный труд».
Летом Владимир с братьями помогал отцу рыбачить. Однажды за один сплав они поймали 7 осетров и 74 муксуна. В селе этот рекорд до сих пор никто не побил. Правда, сейчас осётр в Красной книге, муксун и нельма тоже под запретом.
Школа закалила характер. Владимир Михайлович вспоминает, что ответственность за военно-патриотическую работу в комсомоле научила его организовывать людей и вести за собой.
«После школы я поступил в Тюменский университет на “финансы и кредит”. Студенчество было трудным: чтобы помочь многодетной семье, со второго курса работал пожарным – ночью дежурил, днём учился. Получил диплом и вернулся в родной край. В 1980 году меня забрали в армию. Служил в ракетных войсках в Псковской области. Это была школа дисциплины и чести. Вернулся в Ханты-Мансийск в 1981 году и увидел город совсем другим: всего три кирпичных дома, кругом деревянные постройки, по улицам ходили коровы, тротуары утопали в грязи».
В 1984 году Владимир Куриков начал работать в окрисполкоме, потом участвовал в становлении новых нефтяных городов – Радужного, Когалыма, Лангепаса. Был заместителем председателя горисполкома в Радужном.
Дальше его карьера развивалась вместе с округом: работа в нефтяной компании «Варъюганнефтьгаз», учёба в Академии народного хозяйства, возвращение в Ханты-Мансийск на должность заведующего отделом по вопросам экономики и культуры народов Севера.
С 1994 по 2000 год Владимир Михайлович был полномочным представителем Президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе. Закончил госслужбу в окружной Думе, в 2016 году вышел на пенсию. Но науку не бросил – сегодня он продолжает работать в Югорском государственном университете.
Встреча прошла тепло. Гостю вручили памятный подарок. Но главное, что унесли с собой слушатели, – понимание того, что история не только в учебниках. Она живёт в судьбах людей, которые своим трудом создают страну и при этом берегут культуру и корни своего народа.
Николай Меров