В Югре увеличили квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования
Во время еженедельного заседания правительства Югры, которое провел губернатор автономного округа Руслан Кухарук, одобрили окружной документ, устанавливающий квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет регионального бюджета на 2026 - 2027 учебный год.
«На текущий учебный год контрольные цифры приема на обучение по специальностям, направленным на подготовку кадров за счет бюджетных ассигнований, составляли 3280 мест, из которых 268 – по целевому обучению. В 2026-2027 учебном году контрольные цифры приема составят 3350 мест, из них по целевому обучению – 312. Такое распределение обусловлено потребностями ключевых отраслей экономики региона в квалифицированных кадрах, в том числе в сферах здравоохранения, образования и жилищно‑коммунального хозяйства», – отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Глава региона подчеркнул, что квота сформирована на основе реальной потребности в кадрах, заявленной муниципалитетами и профильными ведомствами.
«Документ, одобренный на заседании правительства Югры, впервые кроме распределения квоты устанавливает заказчиков целевого обучения и территории, на которых может быть трудоустроен обучающийся», – добавила заместитель директора департамента образования и науки автономного округа Снежана Возняк.
Добавим, что наибольшая потребность в подготовке по договорам целевого обучения в следующем учебном году по направлениям клинической медицины и педагогики.