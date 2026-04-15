В Нефтеюганске прошёл фестиваль национальных видов спорта «Традиции Югры»
Фестиваль объединил более 130 гостей и участников из Нефтеюганска, Сургутского и Нефтеюганского районов. Юные спортсмены соревновались в прыжках через нарты, тройном прыжке и национальной борьбе народов Севера — дисциплинах, которые веками составляли основу физической подготовки охотников и оленеводов ханты и манси, сообщает администрация Нефтеюганского района.
Мероприятие прошло в Центре единоборств Нефтеюганска при поддержке заместителя председателя Думы Югры Владимира Семенова, Росмолодёжи и Федерации спортивной борьбы России.
«Совместное соблюдение правил и честная конкуренция создают основу для взаимоуважения. А занятия спортом в целом — это лучший повод для дружбы народов», — отметил вице-президент Федерации спортивной борьбы России Владимир Семенов.
По итогам соревнований третье место заняла команда их посёлка Юганская Обь, второе место у гостей из Белого яра, а победителем стали ребята из посёлка Солнечный.
«Этот день показал, что сила — не только в мышцах, но и в духе, единстве и вере в свои корни. Наши ребята достойно представили школу и родной посёлок, показав настоящий характер на состязаниях, которые веками прославляли северный край. Ребята, вы — легенды! Вы доказали, что традиции живы, пока есть такие талантливые и волевые дети. Благодарим учителей, тренеров и родителей за подготовку!» — поздравили победителей в социальных сетях педагоги школы №1 посёлка Солнечный.
Организаторы уверены: фестиваль в Год единства народов России не только укрепит интерес к традиционной культуре, но и даст путёвку в большой спорт новому поколению спортсменов.