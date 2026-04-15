В Югре зафиксировали уже десять случаев укуса клещей в семи муниципалитетах
По данным окружного Роспотребнадзора на 8 апреля, отмечен рост в четыре раза случаев обращения за медпомощью из-за укуса клеща.
В частности, ведомство зарегистрировало 10 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в семи муниципальных образованиях: в Сургуте, Кондинском районе, Сургутском районе, Нефтеюганске, Урае, Югорске и Пыть-Яхе.
Как сообщает пресс-служба больницы Пыть-Яха, в течение прошлогоднего эпидсезона по клещевому энцефалиту за медицинской помощью обратилось более 500 укушенных пациентов. Специалисты отдела клинической эпидемиологии прогнозируют в этом году еще большую активность клещей, так как температурные условия и количество снега зимой способствовали сохранению и размножению их популяции.
«За минувшую неделю зарегистрировано 8 присасываний, что выше предыдущей недели в 4 раза, и выше аналогичной недели 2025 года, когда было зарегистрировано 3 случая. Удельный вес детей в возрастной структуре пострадавших от укусов клещами с начала сезона составляет 10%. Привиты против клещевого энцефалита лишь 10% обратившихся за помощью. Подлежало экстренной профилактике 80% пострадавших, из которых получили противоклещевой иммуноглобулин все обратившиеся», – уточняется в сообщении клиники.
Где отмечены случаи нападения клещей? В равной степени (по 20% случаев) в черте городов и поселков, в лесу и на дачах. Завозных случаев отметили 40%.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают также, что все имеющиеся в продаже средства защиты от клещей в зависимости от действующего вещества делятся на 3 группы: репелленты – отпугивают клещей; акарицидные – убивают клещей; инсекто-репелленты – препараты комбинированного действия, т.е. убивающие и отпугивающие клещей.