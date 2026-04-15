Второй день работы форума национального единства
С 14 по 16 апреля в Ханты-Мансийске в седьмой раз проходит форум национального единства. Он собрал вместе и малочисленные, и крупные народы. В столицу Югры приехали больше 500 участников из 31 региона. Среди них представители якутов, башкир, русских, шорцев, марийцев и многих других национальностей.
Во второй день работы форума состоялись сессии, конференции, совещания, круглые столы, семинары, конкурсы. Также работали интерактивные площадки, например игра «Культурный код: от избы до чума, от трубы до бубна».
Участники игры поделились на команды и отвечали на вопросы ведущего. Игру вёл российский историк и этнолог Алексей Николаевич Старостин.
Площадка была разработана к Году народного единства в России. Во второй половине дня собралось 6 команд. На письменный ответ давалось определённое время, после чего листочки с ответами передавали жюри. У каждой команды было свое название. Участники отгадывали, какие народы представлены, кому принадлежит та или иная национальная одежда, музыкальные инструменты, традиционные жилища, кухня, приметы, загадки и многое другое.
Гостья из города Якутска Антонида Корякова, поделилась впечатлениями:
- «Я вот на протяжении двух дней бывала на разных площадках. Но данная площадка самая атмосферная и познавательная».
Завтра состоится последний день работы форума. Ожидается интересная программа: семинары, конференции, интенсивы и тренинги. Завершится всё торжественной церемонией закрытия. VII Всероссийского форума национального единства в Ханты Мансийске.
Организатором форума выступает Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Ассамблеи народов России, Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Комитета Государственной Думы по делам национальностей и Общественной палаты Российской Федерации.
Галина Дунаева