В Ханты-Мансийске пройдет ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
17 апреля 2026 года в Ханты-Мансийске состоится первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это значимое событие объединит соискателей и работодателей, предоставив уникальную платформу для поиска работы и обмена информацией о вакансиях.
Участники Всероссийской ярмарки – предприятия приоритетных отраслей экономики, испытывающие потребность в кадрах; образовательные организации; безработные граждане и граждане, ищущие работу; студенты и выпускники; старшеклассники и родители.
На ярмарке работодатели предложат вакансии в самых разных сферах, что позволит каждому найти подходящую работу, соответствующую его квалификации и интересам. Участники смогут получить консультации по вопросам трудоустройства, пройти собеседования и узнать о требованиях к кандидатам. Будут работать площадки для участников СВО и членов их семей.
В рамках ярмарки также пройдет Фестиваль профессий, где участники смогут посетить мастер-классы от организаций и образовательных учреждений Югры. В программе фестиваля запланированы экскурсии по мастерским профессиональных образовательных организаций, викторины и круглые столы, что позволит углубить знания о востребованных профессиях и развить практические навыки.
Кроме того, гости смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции, пройти профессиональное обучение или переподготовку по востребованной профессии.
Место проведения: г. Ханты-Мансийск, КВЦ «Югра-Эскпо», ул. Студенческая, 19. Время работы: с 10.00 до 18.00. Вход свободный.