В Ханты-Мансийске обсудили сохранение этнокультурного наследия коренных народов
16 апреля в городе Ханты-Мансийске в рамках VII Форума национального единства состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Коренные народы в современном мире: актуальные проблемы сохранения этнокультурного достояния». Площадкой для профессионального диалога стал Национальный центр «Россия», где собрались представители науки, образования, культуры и общественных организаций из более чем десяти регионов страны. Конференция открылась приветственным словом организаторов и почётных гостей. Участников поприветствовала Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Югры Людмила Алфёрова, подчеркнув значимость форума как пространства объединения активных людей, работающих на благо своих народов. По её словам, форум стал не только дискуссионной площадкой, но и символом сохранения традиций, что особенно заметно в национальных костюмах и культурной самобытности участников.
В центре внимания конференции оказались вопросы сохранения языков, традиций, обрядов и исторической памяти коренных народов в условиях глобализации. Как отметили организаторы, 2026 год, объявленный Годом единства народов России, придаёт особую актуальность обсуждаемым темам. Пленарное заседание объединило ведущих экспертов страны. Программный директор Школы общественной дипломатии Алексей Цыкарев представил доклад о развитии международных и национальных механизмов защиты нематериального наследия. Он подчеркнул, что традиционные знания коренных народов сегодня рассматриваются не только как культурная ценность, но и как важный ресурс в решении глобальных экологических и климатических задач. Особое внимание было уделено новым вызовам, связанным с цифровизацией и использованием искусственного интеллекта, который может как способствовать сохранению, так и нести риски искажения культурного наследия. В свою очередь, учёные обратили внимание на необходимость комплексного подхода к пониманию культурного наследия − как материального, нематериального и цифрового феномена. Отмечалось, что ключевым фактором его сохранения остаётся живая традиция, передающаяся через язык, обряды и повседневную практику. Отдельное место в обсуждении заняла тема традиционных обрядов, в частности медвежьих игрищ.
Участники подчеркнули, что это не просто культурное явление, а сакральная часть мировоззрения обских угров, требующая бережного отношения и недопустимости искажения. Подчёркивалась важность поддержки носителей традиции и передачи знаний молодому поколению. В ходе дискуссий также были обозначены ключевые задачи: сохранение традиционной среды обитания, развитие сельских территорий, поддержка семей и общин, а также укрепление духовных ценностей. По мнению участников, именно в традиционной среде возможно полноценное сохранение языка и культуры. Работа конференции продолжилась в секциях, посвящённых истории, этнографии, искусству и языкам коренных народов. Участники представили исследования, практики музейной работы, образовательные проекты и инициативы по популяризации традиционной культуры. Итоги встречи подтвердили: сохранение этнокультурного наследия – это не только научная или культурная задача, но и стратегический приоритет, от которого зависит будущее многонациональной России.
Пётр Молданов