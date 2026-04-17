Музей Победы предложил жителям Ханты-Мансийского автономного округа проголосовать за рисунки своих земляков ко Дню Победы
Рисунки участников Международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве» из Ханты-Мансийского автономного округа вошли в виртуальную выставку Музея Победы. Познакомиться с работами и проголосовать за понравившуюся открытку можно на сайте: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-zashchitniki-otechestva-2026/. В этом году в нее вошло более 25 тысяч работ.
«Творческое состязание посвятили Году единства народов России, его темой стала «Победа в единстве». Участникам предлагали создать работы, посвященные героям разных эпох и народов нашей многонациональной и мультикультурной страны. Это герои Куликовской битвы, Бородинского сражения, Великой Отечественной или наши современники. Каждая из открыток — не просто рисунок, а живое свидетельство памяти, переданное через километры и границы», — отметили в Музее Победы.
Авторами рисунков стали жители всех регионов России, а также Республики Беларусь, Египта, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Республики Мозамбик, КНДР, Гвинейской Республики, Австралии, Многонационального Государства Боливия, Республики Сингапур, Республики Чили и других стран. Впервые к конкурсу присоединилось более 50 авторов из Республики Южная Осетия. Больше всего открыток поступило от художников из Москвы и Московской области, Свердловской, Тульской, Ростовской, Воронежской и Челябинской областей, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики и Красноярского края. Самыми активными участниками оказались ребята в возрасте от 9 до 11 лет, которые нарисовали более 7 000 замечательных рисунков. Самому старшему конкурсанту исполнилось 88 лет!
«В этом году конкурс проводится также в специальной номинации для декоративно-прикладного творчества, на участие в которой поступило более 800 креативных работ», — добавили в Музее Победы.
Кроме того, к 85-летию Совинформбюро партнер конкурса — медиагруппа «Россия сегодня» учредила специальную номинацию, посвященную военным корреспондентам Великой Отечественной войны и нашего времени.
На сайте Музея Победы пользователям предлагают выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 26 апреля включительно. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий». Кроме того, каждый желающий может бесплатно отправить открытку из онлайн-выставки по электронной почте с 16 апреля по 9 мая своим близким, друзьям и коллегам с собственным поздравлением с Днем Победы.
Итоги конкурса будут подведены 30 апреля. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Все участники получат сертификаты, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в музее на Поклонной горе, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы от партнеров. Подробности — на сайте Музея Победы: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-zashchitniki-otechestva-2026/
Конкурс проводится Музеем Победы и государственным фондом «Защитники Отечества» совместно с проектом «Активный гражданин» и платформой «Активный гражданин — детям», компанией «Луч», Движением Первых, Волонтерами Победы, Юнармией, VK, RUSSPASS, «Zartoy».