Югорские предприятия коренных малочисленных народов Севера могут получить гранты на традиционное хозяйствование
До 29 мая 2026 года включительно департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа принимает заявки на соискание грантовой поддержки для ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Приём документов начался 1 апреля.
Заявки направляются в электронной форме через специализированный портал государственных финансовых мер поддержки. Участвовать в отборе вправе юридические лица, внесённые в реестр организаций, ведущих традиционное природопользование на территории Югры.
Претендентам предлагается выбрать одно из восьми направлений для реализации:
– сбор, складирование и транспортировка дикоросов;
– переработка дикорастущей продукции;
– выпуск изделий из меха, рога и кости северного оленя;
– создание и модернизация частных оленеводческих хозяйств;
– вылов, хранение и перевозка рыбной продукции;
– переработка рыбы;
– заготовка, складирование и доставка охотничьей продукции;
– переработка продукции охотничьего промысла.
После завершения приёма заявок участникам предстоит публичная защита проектов перед конкурсной комиссией. Победители получат гранты в размере от 2,5 до 5 миллионов рублей.
За консультациями можно обращаться по телефону: +7 (3467) 36-01-10 (добавочные: 3026 – Ольга Коноплянко, 3027 – Таисия Нарышкина, 3028 –Зарина Аюпова).
Правительство Югры продолжает системную работу по сохранению традиционного уклада и хозяйственных практик коренных малочисленных народов Севера. Грантовая поддержка остаётся одним из важнейших механизмов сохранения культурного наследия и уникальной идентичности этносов, проживающих в регионе.
Людмила Теткина, по информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры