Губернатор ХМАО поддержал инициативу представителей «Движения Первых» о проведении в Югре слета «Хранителей истории»
В этом году в Югре впервые состоится слет активистов крупного флагманского патриотического проекта Первых «Хранители истории».
Предложение озвучила студентка Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа Ульяна Маркакова на заседании Координационного совета при губернаторе Югры по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».
По словам Ульяны Маркаковой в декабре прошлого года походил онлайн слет «Сохраняй память. Мост через время». Проект был интересным и содержательным: участники изучали методики сохранения исторической памяти, разбирали различные задачи, слушали лекцию эксперта. По итогам отборочного этапа были напечатаны сборники эссе победителей, в который вошли 22 работы участников слета, эти сборники были подарены всем участникам.
«Но отряды «Хранителей истории» еще ни разу не собирались очно. А мы всегда хотели такое мероприятие, которое сможет объединить неравнодушных ребят со всего региона, занимающихся сохранением исторической памяти в округе. Понимая всю значимость этого события, чувствуя наш запрос, региональное отделение предложило нам уникальную возможность – разработать программу для проведения Регионального слета «Хранители истории» в рамках стратегической сессии на площадке «Патриоты Урала. Дети», – рассказала активистка.
Инициативная группа предлагает наполнить программу слета Мастер-классами по изготовлению памятных сувениров, созданию генеалогического древа; организовать классные встречи с ветеранами боевых действий и участниками СВО; провести интеллектуальную игру «История без ошибок» – командная игра, где вопросы касаются ключевых событий России, героев и простых человеческих поступков, которые изменили ход истории.
А вместо обычной дискотеки стратеги придумали вечернее мероприятие «Живая история», где каждый может выступить со стихотворением, коротким рассказом, песней или даже небольшим театральным этюдом на тему памяти, семьи, подвига.
«А посещение музеев мы предлагаем сделать интерактивным. Делим группы на небольшие команды, выдаем короткие задания: найти экспонат, связанный с историей своей семьи или своего края и ответить на три вопроса. В итоге получаем программу с живыми форматами, где участники не сидят пассивно, а сами делают, разговаривают, играют, творят и запоминают», – отметила Ульяна.
Юнармеец Ульяна Маркакова поблагодарила губернатора от лица всех отрядов «Хранителей истории» Югры за предоставление возможности вносить свою лепту в планирование значимых событий Движения и пригласила Руслана Николаевича принять участие в слете «Хранители истории».