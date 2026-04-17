В ХМАО более 200 работодателей представляют свыше 1,5 тысяч вакансий сегодня на Всероссийской ярмарке трудоустройства
Сегодня, 17 апреля, в Югре проходит региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Более 200 работодателей представляют свыше 1,5 тысяч вакансий. В Ханты-Мансийске, в КВЦ «Югра-Экспо» развернулся настоящий праздник профессий - свои площадки развернули 40 работодателей. Здесь можно ознакомиться с 320-ю вакансиями, поучаствовать в мастер-классах, пройти тест на профориентацию и многое другое.
Как отметил первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, по поручению президента РФ Всероссийская ярмарка трудоустройства стала ежегодным событием. Традиционно она организуется в единые для всей страны дни в два этапа: региональный и федеральный (в этом году они выпадают на 17 апреля и 26 июня).
«Ярмарка – это мощный инструмент для привлечения специалистов как в Югре, так и за ее пределами. Работодатели представят свои компании, расскажут о мерах поддержки и развития персонала. Итоги Всероссийской ярмарки предыдущих лет показывают эффективность нового формата. В прошлом году в общей сложности в мероприятиях регионального и федерального этапов ярмарки приняли участие более 560 работодателей и свыше 8 тысяч югорчан, ищущих работу, в том числе выпускники. Более 1 400 человек нашли работу», - привел статистику Алексей Забозлаев.
Образовательные, молодежные и общественные организации региона проводят на полях ярмарки профориентационные, консультационные и дискуссионные площадки для различных категорий посетителей: молодежи, инвалидов и других участников. В окружной столице площадки с мастер-классами развернули Югорский государственный университет, Ханты-мансийская государственная медицинская академия, Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж, Югорский колледж-интернат Олимпийского резерва, Центр искусств для одаренных детей Севера и другие образовательные учреждения. На их стендах ребята могли «потрогать руками» профессии сварщика, судоводителя. Студенты медакадемии учили желающих правильно пеленать малышей.
Также интерактивные площадки организовали КУ «Центр медицины и катастроф» в Югре – с манекенами для оказания первой помощи; Госавтоинспекция Ханты-Мансийска - сотрудники привезли на ярмарку служебный автомобиль, дети могли сесть внутрь патрульной машины, включить сирену, посмотреть, как работает рация; Управление федеральной службы судебных приставов – здесь ребята смогли посмотреть форму, оружие приставов-исполнителей.
По словам Алексея Забозлаева, мероприятие нацелено на то, чтобы заинтересовать молодое поколение в востребованных перспективных профессиях: «На площадках партнеров можно узнать о новых компетенциях, ознакомиться с образовательными программами вузов и колледжей, поучаствовать в познавательных играх и получить ответы на свои вопросы от настоящих профессионалов».
Региональный этап выставки-ярмарки активно посещают школьники Ханты-Мансийска.
«Мероприятие очень интересное, мы приходим уже не в первый раз. Нам понравилась площадка Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, где представлена специальность автомеханика, мы даже пробовали разобраться в электросхеме автомобиля, - рассказала восьмиклассница Анастасия Шаламова, которая мечтает стать кинологом.
Классный руководитель 8 «В» класса школы №5 Анастасия Ковалева пришла на ярмарку трудоустройства со своим классом.
«В 9 классе детям уже нужно будет сдавать экзамены и определяться, какие предметы им пригодятся в будущей профессии. И такие площадки помогают определиться, кем они хотят быть в будущем», - считает педагог.
В Ханты-Мансийске ярмарка трудоустройства проходит на площадке КВЦ «Югра-Экспо» до 18.00 часов. Посетители могут получить консультации, прямо на месте пройти собеседования с работодателями и узнать о требованиях к кандидатам. Работодатели, в свою очередь, предложат вакансии в самых разных сферах, что позволит каждому найти место, соответствующее его квалификации и интересам. Для участников СВО и членов их семей организованы специальные площадки.
С учетом устойчивости трендов на низкую безработицу, запроса бизнеса на ускорение процесса поиска специалистов, мероприятие приобретает особую значимость. Ярмарка трудоустройства решает не только вопрос обеспечения текущей потребности в персонале, но и формирует кадровый резерв на перспективу.