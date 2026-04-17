В Югре завершился форум национального единства
2026 год объявлен Президентом Годом народного единства. И это не случайно, мы живём в стране, где насчитывается более 190 народов. Уже в седьмой раз в Ханты-Мансийске состоялся форум национального единства, который объединил более 500 человек из 31 региона страны.
С 14 по 16 апреля на форуме работали разные площадки, среди них практические семинары, секции, дискуссии, конференции, презентации лучших региональных практик и интерактивные игры.
В первый день работы форума состоялась презентация графической новеллы «Я», созданной по мотивам произведения Еремея Даниловича Айпина «Подвиг военфельдшера. Реквием сентября».
Также в рамках первого дня прошла дискуссия «Актуальная повестка коренных малочисленных народов: национальный и международный аспект» спикером был программный директор Школы общественной дипломатии коренных малочисленных народов России, международный эксперт в области прав человека Алексей Цыкарев.
Дискуссия стала важной частью общей программы и отразила ключевую направленность форума развитие диалога и поиск решений по актуальным вопросам. Участники обсудили роль коренных народов в международной повестке, вопросы защиты их прав, сохранения языков и культур, а также поддержку традиционного образа жизни.
С приветственным словом к гостям обратился Губернатор Югры Руслан Кухарук:
«Наш форум включён в федеральный план мероприятий по проведению Года единства народов России, что подчёркивает его значимость для всей страны. За годы своего существования он приобрёл статус авторитетной межрегиональной площадки для обмена лучшими практиками. Здесь регионы делятся успешными решениями в сфере национальной политики, обсуждают актуальные вопросы и нарабатывают совместные подходы к их преодолению».
Во второй день работы форума для участников также были организованы сессии, конференции, совещания, круглые столы и семинары. В программу включили интерактивные площадки, такие как кейс-игра «Вербовка через мессенджеры» и «Культурный код: от избы до чума, от трубы до бубна». Гости Югры с интересом посещали данные площадки. Актуализировали и расширяли свои знания о народах России.
Помимо этого в течение двух дней проходил открытый конкурс "Лидеры в сфере государственной национальной политики» для государственных и муниципальных служащих".
В заключительный день форума состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Коренные народы в современном мире: актуальные проблемы сохранения этнокультурного достояния». Участники обсуждали вопросы сохранения родных языков, традиций и культуры коренных народов. На церемонии закрытия подвили итоги плодотворной работы форума .
Всё это время в «Югра-Классик» работала фотовыставка «СВОИ», которая посвящена историям межнациональной дружбы в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Организатором форума являются Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Ассамблеи народов России, Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Комитета Государственной Думы по делам национальностей и Общественной палаты Российской Федерации.
Галина Дунаева
