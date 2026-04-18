Игры, танцы, чайные церемонии: сегодня в ХМАО более 150 примут участие во всероссийской акции «Библионочь»
В Югре сегодня, 18 апреля, в рамках всероссийской акции «Библионочь – 2026» более 150 библиотек с 17:00 до 22:00 проведут для посетителей игры, концерты, театральные постановки, чайные церемонии, мастер-классы.
В Ханты-Мансийске Государственная библиотека Югры превратится в интерактивную площадку знакомства с литературой народов России. Гостей ждут книжная выставка, викторины, народные песни и танцы, в том числе, с хором горожан «Местные», дискуссии о материнстве, многодетности и семейных ценностях. «Также на Библионочи будем играть в семейные подвижные игры со смыслом «Отцы и Дети» с Вадимом Белоноговым», – сообщается на сайте учреждения.
Примечательно, что здесь впервые на «Библионочи» в Государственной библиотеке Югры развернется ярмарка. Гости мероприятия смогут приобрести сувениры и оригинальные изделия от талантливых югорских мастеров: ватные игрушки, изделия из кожи ручной работы, корзины из бумажной лозы, декоративные свечи из пчелиного воска, авторские текстильные игрушки, открытки ручной работы и многое другое. Пройтись по ярмарочным рядам и выбрать для себя что-то уникальное можно будет в атриуме на первом этаже библиотеки.
В Центральной библиотеке имени Пушкина Сургута посетители смогут познакомиться с персонажами сказаний разных народов, посетить мастер-классы по ремеслам и викторины на знание фольклора. Еще жители и гости города пообщаются с амбассадором туризма в Югре Анастасией Волковой и посетят занятие по кавказским танцам.
В Нижневартовске участники встретятся с авторами песен и реконструкторами, научатся делать куклу-мотанку и осваивать черно-белую фотографию, а финалом станет караоке. В Сургутском районе запланированы театральные постановки, громкие чтения, чайные церемонии, конкурсы и встречи с экспертами. В Центральной библиотеке Когалыма пройдет Литературно-музыкальный вечер «А песня русская жива».
«Вечер откроет завораживающий литературный вечер, где гости смогут насладиться изысканными произведениями русской и мировой литературы, и прозвучат любимые строки. Продолжит программу череда выступлений творческих коллективов нашего города. Музыкальные ансамбли, театральные студии и танцевальные группы подарят зрителям незабываемые минуты. Каждый номер – это результат кропотливого труда и искренней любви к искусству, призванный вызвать яркие эмоции и подарить ощущение праздника», – рассказали библиотекари.