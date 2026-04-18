В Югре завершился XXIII окружной фестиваль «Студенческая весна», собравший более 800 участников со всего региона
В Югре завершился XXIII окружной фестиваль «Студенческая весна». Он стал настоящим праздником искусства, энергии и единства. Более 800 участников из 34 учебных заведений Югры собрались в Сургуте, чтобы ярко заявить о себе.
«Этот фестиваль давно перерос рамки простого конкурса. Здесь рождаются идеи, встречаются жанры, крепнет дружба и формируется характер. «Студенческая весна» учит работать в команде, брать на себя ответственность и верить в свои силы. Для многих ребят она становится мощным импульсом к новым вершинам и стартом будущей карьеры», — отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук.
Глава региона добавил, что в 2026 году событие приурочено к Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. И студенты через свое творчество донесли такие важные ценности, как любовь к близким и уважение к культуре нашей страны.
«Горжусь каждым, кто сделал этот фестиваль неповторимым. Независимо от оценок жюри, вы все — победители. Вы подарили зрителям незабываемые эмоции и сделали «Студенческую весну» особенной», — подчеркнул губернатор и пожелал удачи нашей делегации, которая скоро отправится представлять регион на Российской студенческой весне.