В ЮГУ прошел Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».
В Югорском государственном университете прошел Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». В учебном заведении были рады видеть в университете будущих абитуриентов, родителей и индустриальных партнёров.
«Такие встречи наглядно показывают главное — сегодня образование и реальный сектор экономики работают в тесной связке, формируя понятную траекторию: от поступления до трудоустройства», — отмечает ректор университета Роман Кучин.
Образовательный кластер ЮГУ развивается в тесном взаимодействии с индустриальными партнерами, среди которых «Газпром нефть», «ЮТЭК», «Ростелеком», «Газпром трансгаз Сургут» и «Бурсервис». Партнеры участвуют в разработке и обновлении образовательных программ, модернизации инфраструктуры, проводят конкурсы профессионального мастерства и организуют практическую подготовку студентов на своих площадках.
Уже в период обучения у студентов есть возможность получить дополнительные квалификации и рабочие разряды. Более того, многие получают предложения о трудоустройстве еще до окончания университета.
«Наша задача — не просто дать образование, а обеспечить уверенный старт в профессии и востребованность выпускников в регионе», — подчеркивает Роман Кучин.