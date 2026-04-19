Югра направила на помощь семьям участников СВО в 2025 году более 33 миллиардов рублей
В Ханты-Мансийском автономном округе обеспечили социальным сопровождением и мерами соцподдержки около 54 тысяч участников специальной военной операции и членов их семей. В 2025 году на эти цели было направлено более 33 миллиардов рублей.
Как отметил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов во время форума Комитета семей воинов Отечества в Уральском федеральном округе, который проходит в Ханты-Мансийске, в Югре работают более 30 мер поддержки участников спецоперации.
Это, числе прочего, компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, оплата газификации жилого помещения, выплата детям при поступлении в учебные заведения, юридическая помощь, а также комплексное сопровождение при получении ранений, переселение из аварийного жилья в первоочередном порядке.
«Югра системно подходит к вопросам заботы о бойцах и их родных и близких. По итогам 2025 года социальное сопровождение и меры соцподдержки получили около 54 тысяч участников СВО и членов их семей. Из бюджета региона на эти цели было направлено более 33 млрд рублей», — сообщил Всеволод Кольцов.
Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова отметила, что организация решила более 600 тысяч обращений.
«Это сопровождение, написание документов, судебные представительства. Вся юридическая помощь у нас оказывается бесплатно, психологическая помощь, духовная», — сообщила Юлия Белехова.
Белехова также отметила, что одно из самых серьезных достижений организации — принятие закона об обязательной геномной регистрации для участников боевых действий, включая контрактников, мобилизованных и добровольцев. Его главная цель — упростить установление личности погибших и тем самым быстрее защищать права их семей, в том числе в части выплат и социальных гарантий.
В видеообращении полномочный представитель президента РФ в УрФО Артём Жога сообщил, что Комитет семей воинов Отечества помогает решать конкретные вопросы бойцов и их семей, поддерживает, дает опору в сложный момент, окружает заботой и подчеркнул, что форум в Югре станет отличной площадкой для обмена опытом и выработки новых решений.
Напомним, Комитет семей воинов Отечества создан 23 ноября 2022 года. Решение о поддержке семей военнослужащих было принято на площадке форума «Сообщество», который ежегодно проводит Общественная палата РФ.