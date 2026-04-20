Почти 7 миллионов мальков муксуна выпустят в Обь в Сургуте
Для сохранения водных биоресурсов и среды их обитания дорожники, в качестве компенсации за строительство моста «Звезда Оби», должны выпустить в Обь-Иртышский бассейн 25,3 миллиона мальков муксуна. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.
На данный момент работы выполнены частично: в 2023 году выпустили 5 миллионов, в 2024-м — 7,2 миллиона, в 2025-м — 6,3 миллиона. Оставшиеся 6,8 миллиона мальков выпустят летом 2026 года, когда погодные условия будут подходящими.
Зимой выпуск невозможен, так как работы можно проводить только после схода льда и установления положительной температуры.
«Хочется подчеркнуть, что все работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов проводятся в строгом соответствии с природоохранным законодательством и проектной документацией. Мероприятия находятся на постоянном контроле, и все обязательства по компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания будут выполнены в полном объёме», — добавили в управлении.
Мост «Звезда Оби» открылся 15 октября прошлого года. Он улучшил логистику северного направления, позволив водителям быстрее добираться до пункта назначения, избегая пробок и скоростных ограничений на городских трассах и Северном широтном ходу.