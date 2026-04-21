В Югре Росгвардия обеспечила правопорядок в период проведения православного праздника Красная горка

21.04.2026

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре  совместно с коллегами из правоохранительных органов выполнили задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период празднования православного праздника Красная горка в населенных пунктах автономного округа.

Вблизи мест проведения праздничных богослужений были развернуты посты охраны правопорядка с участием сотрудников ведомства, маршруты экипажей групп задержания вневедомственной охраны приближены к местам проведения религиозного праздника.

В целях оперативного реагирования на возможные правонарушения была сформирована группа контроля из числа сотрудников Росгвардии. В мероприятии приняли участие более 7 тысяч человек.

«Чрезвычайных ситуаций на территории Югры не допущено благодаря совместным слаженным действиям всех правоохранительных структур региона, задействованных в обеспечении общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан», – прокомментировал начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

 
