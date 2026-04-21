В Ташкенте продемонстрировали традиции народов ханты и манси
На стенде Национального центра «Россия» на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте гости смогли увидеть редкое ремесло Севера.
Мастерицы из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры показывали, как из оленьей шкуры рождается важная часть традиционного уклада: они шили меховой мешок с орнаментом по традициям народов ханты и манси.
За работу отвечали мастера Мария Игишева и Елена Федотова. Сначала гости знакомились с основой ремесла — ручной выделкой оленьей шкуры.
Мастерицы рассказывали, насколько важно правильно подготовить материал, чтобы он был и прочным, и пластичным, и мог служить много лет в суровых северных условиях. Из полосок белого и темного меха складывается орнамент, который затем сшивается нитями из жил оленя. Каждая полоса, каждый уголок рисунка имеет значение: строгая геометрия, контрастные цвета, четкий ритм линий. Простая сумочка постепенно становится частью культурного кода, сохраняя в себе знания поколений.
«Культура ханты и манси тесно связана с традиционным образом жизни. Все вещи — сумочки, одежда — всегда шили в первую очередь для семьи: для тепла, для красоты, для повседневной жизни. Их не делали специально на продажу. Каждая мастерица в первую очередь обшивает себя, мужа, детей, дочерей. Работа огромная, но именно так и сохраняется живая традиция», — рассказала представитель коренных народов Югры Елена Федотова.
Гости не только наблюдали за процессом, но и расспрашивали мастериц о смыслах и быте народов ханты и манси. Мария Тгишева и Елена Федотова объясняли, что сумки у этих народов никогда не были просто вещами. В условиях постоянных переездов — из зимних стойбищ на сезонные угодья — образ жизни требовал очень четкой организации быта. Каждый предмет имел свое место и функцию, сумки отличались формой, размером, отделкой в зависимости от назначения.
«Наша задача — сохранить древнее искусство работы с природным материалом», — рассказала Елена Федотова.
Орнамент помогал не только украсить вещь, но и «настроить» ее на хозяина, связать человека с его родом, с землей и с животными, которые давали мех и кожу. Узнать больше о культуре обских угров можно в Национальном центре «Россия» в Югре. Запись на интерактивную бесплатную экскурсию проходит на сайте.
Демонстрация стала частью программы Универмага Национального центра «Россия», который впервые представлен за рубежом. Здесь собраны товары десятков российских производителей — от гастрономии до народных промыслов, и каждая презентация превращается в живой рассказ о культуре и традициях регионов страны.
Выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» проходит в Ташкенте и объединяет участников из многих стран. Для зарубежных гостей знакомство с меховой мозаикой ханты и манси стало возможностью увидеть живую традицию и понять, как благодаря неравнодушным людям в XXI веке продолжают жить древние северные ремесла.