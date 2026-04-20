В Югре сотрудники Росгвардии приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

20.04.2026

Сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре приняли участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», прошедшей в муниципалитетах региона.

В Сургуте, Нижневартовске, Радужном и Пыть-Яхе на площадках городского спорткомплекса, Нижневартовского государственного университета, молодёжного центра «Вектор М», многофункционального культурного центра «Феникс» специалисты кадровых подразделений ведомства представили югорчанам профессию защитника правопорядка.

Сотрудники Росгвардии рассказали посетителям о имеющихся вакансиях, особенностях, задачах и преимуществах службы как на территории автономного округа, так и за его пределами. Выпускников школ представители ведомства проинформировали о порядке и условиях поступления в Санкт-Петербургский, Саратовский, Пермский и Новосибирский военные институты войск национальной гвардии Российской Федерации.

В ходе профориентационной работы молодым людям показали экипировку и оснащение, используемое экипажами Росгвардии и бойцами ОМОН при несении службы.

Граждане, выразившие желание служить в подразделениях вневедомственной охраны, получили всестороннюю поддержку.

