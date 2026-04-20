Отделение СФР по ХМАО — Югре предоставляет порядка 25 мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, участники специальной военной операции и члены их семей, имеют право на получение социальных льгот и выплат от Отделения Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Среди них: ежемесячные денежные выплаты, санаторно-курортное лечение, технические средства реабилитации, пособия на детей семьям военнослужащих, и другие выплаты и льготы.
Повышенные пенсионные льготы
Период участия в СВО для мобилизованных, добровольцев и контрактников учитывается в двойном размере из расчёта 3,6 пенсионных коэффициента в год (вместо 1,8). При назначении пенсии по старости досрочно, время нахождения в зоне СВО позволяет уйти на пенсию на 2 года раньше пенсионного возраста.
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий
Граждане, которым присвоен статус ветерана боевых действий, а также звание Героя России получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Отделение СФР по ХМАО – Югре назначает её автоматически на основании данных, полученных в рамках межведомственного взаимодействия.
Направление на санаторно-курортное лечение
С прошлого года Социальный фонд предоставляет свои реабилитационные центры для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации демобилизованных участников специальной военной операции. Подать заявление на предоставление услуги можно в любой клиентской службе Отделения СФР по ХМАО – Югре. С марта появилась возможность подать электронное заявление на портале госуслуг.
С января 2026 года расширился механизм оплаты проезда участников специальной военной операции на лечение в центры реабилитации Социального фонда России. Теперь демобилизованные военнослужащие из Югры могут получить для этого бесплатные проездные билеты.
Кроме того, с этого года ветераны могут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда России вместе с сопровождающими, которым также оплачивается проезд, проживание и питание. Это касается участников СВО с первой группой инвалидности или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям
Единовременная выплата при беременности жёнам мобилизованных граждан
Жены призывников могут рассчитывать на дополнительную выплату по беременности, если муж проходит военную службу по призыву или учится на первом курсе военного училища или военной кафедры. Срок беременности должен составлять не менее 180 дней. Пособие представляется в фиксированном размере — 67 581,36 рублей.
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет право на получение ежемесячного пособия на ребёнка до трёх лет. Помимо мамы, это пособие могут оформить опекун ребёнка либо родственник, который фактически ухаживает за ним, например, бабушка или дедушка. С 1 февраля размер пособия составил 28 963,44 рубля.
Документы на выплаты пособий можно подать лично в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО – Югре, МФЦ или на портале госуслуг.
Единое пособие
При подаче заявления на единое пособие беременным женам и детям мобилизованных граждан производится комплексная оценка нуждаемости семьи, но при этом доходы мобилизованных граждан не учитываются. Пособие назначается с месяца обращения (с месяца рождения ребёнка – если обращение не позднее 6 месяцев со дня рождения) или с месяца постановки на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности (но не ранее, чем наступление 6 недель беременности). Пособие назначается сроком на 6 месяцев.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
