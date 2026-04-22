В ХМАО после зимней спячки медведи начали массово выходить к загородным трассам
О встрече с косолапыми сообщают местные паблики и средства массовой информации, настоятельно рекомендуя не пытаться подкормить голодных зверей.
Так, в Ханты-Мансийском районе совсем рядом с трассой югорчане все-таки бросают опасным хищникам яблоки, соответствующее видео опубликовал «К-Информ» во «ВКонтакте».
На съемке видно, что автобус останавливается на трассе, где к дороге подобрались медведь с медвежонком. В их сторону летит яблоко, которое достается малышу.
– Весна пришла... Медведица с детенышем были замечены на трассе Сургут – Ханты-Мансийск, – подписал автор съемки.
Косолапых гостей дважды заметили на обочине у автодороги в Белоярском районе. И тоже это оказалась медведица с медвежатами. Во втором случае очевидцы рассказали, что на трассу выскочил лось, за которым, вероятно, шел голодный медведь.
Еще одно свидетельство встречи с медведями предоставил паблик «ПП Пыть-Ях».
– Едем с Приобского месторождения (левый берег), а тут на краю дороги прямо медведи – маленький и большой, – снимает семейку свидетельница.
На прошлой неделе в Нефтеюганском районе медведица с детенышем также в поисках пищи вышли на трассу. Похоже, что недалеко от сельского поселения Лемпино.
Эксперты предупреждают о так называемых синатропных животных, которые идут за пищей к людям. Подкормившись на дорогах или свалках с отходами в черте населенных пунктов, они приходят туда регулярно, а там и до беды недалеко.
«Увидев случайно вышедшего на дорогу медведя, никогда, ни в коем случае не подкармливайте их, какими бы они не казались безобидными и милыми. В вашей подкормке медведь не нуждается, но начав прикармливать медведя вы воспитываете в нем попрошайку, который очень быстро начнет уже требовать корма, и если не получит его, то становится агрессивным и способен напасть на человека, страх перед которым он теряет. Помните, что своими действиями вы ставите под угрозу жизнь других людей», – призывают югорчан специалисты Природнадзора Югры.
Особо отмечается, что ни при каких обстоятельствах не нужно приближаться к медвежатам, какими бы они не казались вам милыми и симпатичными. Атака медведицы, если она посчитает, что вы - угроза ее малышу, станет последним, что вы увидите в своей жизни.
О появлении медведя стоит сообщить в ближайшее лесничество, милицию, районные подразделения МЧС, районную или поселковую администрацию.