«Библионочь» в Сургутском районе собрала более 1,3 тысячи участников
Всероссийская акция «Библионочь», посвящённая Году единства народов России, собрала в Сургутском районе более 1,3 тысячи участников. В библиотеках поселений прошло 67 мероприятий. На открытие акции приехал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
«Читающая нация — это умная нация, интеллектуальная нация. Я искренне убеждён, что без чтения, без вовлечения людей в ознакомление с богатейшей советской, российской, русской литературой это невозможно. Для меня показатель в том, что Сургутский район — самый читающий район», — сказал Андрей Трубецкой.
Основной площадкой «Библионочи — 2026» стала Белоярская библиотека им. Г. Г. Кушникова. Здесь в рамках проекта «Формула успеха» читатели пообщались с заместителем руководителя Ассоциации ветеранов СВО Ильёй Веревкиным. «Национальную палитру» представила семья Ташбаевых. Артисты Сургутского музыкально-драматического театра прочитали «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» Михаила Салтыкова-Щедрина. Этот формат — синтез читки и спектакля — организаторы назвали «читаклем». Обсуждение постановки продолжилось в недавно открывшемся читательском клубе. Традиционным украшением вечера стало шоу барабанов Богдана Аустера — музыкант выступил в Сургутском районе второй раз и снова в рамках «Библионочи».
В Сайгатинской библиотеке в рамках акции прошла ещё одна встреча проекта «Формула успеха». Своим опытом с читателями поделились Антон и Анастасия Трубицыны — родители пятерых детей, которые воспитывают их в уважении к русской культуре и духе служения обществу.
На других площадках муниципалитета также прошли мастер-классы по созданию русских сувениров и хантыйских оберегов, игровые программы, этнографические выставки, обзоры книг, викторины, национальные чаепития и громкие чтения сказок.
Глава Сургутского района отметил, что современное оснащение и оформление библиотек привлекают всё больше жителей. По его словам, только за прошлый год учреждения посетили более полумиллиона раз.
«Всего в Сургутском районе насчитывается 30 тысяч читателей, книжный фонд составляет 450 тысяч экземпляров, действует 19 стационарных и одна мобильная библиотека», — подчеркнул Андрей Трубецкой.
«Библионочь» в Сургутском районе прошла в четырнадцатый раз. Организаторы отмечают, что интерес жителей к акции растет с каждым годом.