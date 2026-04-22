Родители детей-инвалидов имеют право на досрочный выход на пенсию
Один из родителей, воспитавший ребенка-инвалида до 8 лет, имеет право на досрочную страховую пенсию. Мать – в 50 лет, отец – в 55 лет.
«Этим правом наделяются как женщины, так и мужчины. Чтобы воспользоваться льготой отец ребенка (законный представитель) должен иметь стаж не менее 20 лет, мать (законный представитель) – 15 лет, и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30, – разъяснили в Прокуратуре Югры. – В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в страховой стаж наравне с периодами работы, иной деятельности засчитывается период ухода за ребенком с инвалидностью одному из родителей. За один календарный год будет установлено 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента».
Это право также распространяется на опекунов, где возраст выхода на пенсию сокращается на 1 год за каждые 1,5 года опеки.
Обратиться с заявлением можно в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ: лично; посредством направления заявления по почте; через личный кабинет на портале государственных услуг; путем подачи заявления посредством услуг доверенного лица (при наличии доверенности, заверенной нотариусом).