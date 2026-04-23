Семинар по топонимике прошел в Ханты-Мансийске
22 апреля в Ханты-Мансийске в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок прошел окружной научно-практический семинар. Он был посвящен топонимическому пространству хантыйского и мансийского языков, а именно орфографии и унификации названий.
Участниками семинара стали исследователи, преподаватели, студенты и специалисты, которые работают с хантыйским и мансийским языками. Вместе они обсуждали самые актуальные вопросы по правилам написания топонимов.
Очно с докладами выступили научные сотрудники института, а также офлайн профессор Уральского федерального университета Татьяна Николаевна Дмитриева. Она рассказала об истории изучения топонимии обских угров. В своем выступлении привела много примеров того, как по-разному записывали одни и те же названия исследователи в разные годы. Среди тех, кто собирал и фиксировал топонимический материал, она назвала Семена Ремезова, Герхарда Миллера, Регули Антала, Секея Габора, Каннисто Арттури, Валерия Чернецова и многих других.
- В 1960-е годы были выпущены инструкции по передаче на картах хантыйских и мансийских географических названий. Они устанавливают слитное написание «различительных определительных слов с нарицательными словами» например: (манс. Манья - р. Манья; Тарыгнёлья - р. Тарыгнёлья; хант). И написание через дефис «сочетаний собственных географических имен с различительными определительными словами» (манс. Мань-Волья - р. Мань-Волья; хант. Ай-Хотанглор - оз. Ай-Хотанглор). Видимо, в основном по этим инструкциям составляются и современные карты, но не обходится без противоречий, - отметила Татьяна Дмитриева.
Сотрудники института Людмила Панченко и Наталья Герляк выступили вместе с докладом об актуальных проблемах написания топонимов в мансийском и хантыйском языках.
В своем докладе выделили такие проблемы:
Написание структурно сложных топонимов в обско-угорских языках
Употребление прописных и строчных букв
Варьирование слитного, дефисного и раздельного написания составных топонимов
Заключается в варьировании в названии топонимов ъ и ь знаков
Заключается в сложности определения от какого слова произошёл топоним.
Людмила Панченко и Наталья Герляк проанализировали много источников и пришли к выводу, что один и тот же топоним даже в одном и том же источнике пишется по-разному. После их доклада состоялась дискуссия о правилах написания терминов топонимического пространства.
Галина Дунаева