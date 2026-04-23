Борис Хохряков: «За всеми достижениями Югры стоит командная работа»
Председатель Думы Югры Борис Хохряков прокомментировал для средств массовой информации отчет о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2025 год, в том числе по вопросам, поставленным Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который представил депутатам Губернатор округа Руслан Кухарук на 56 заседании Думы.
«Прозвучал четкий, структурированный, хорошо подготовленный отчет Руслана Николаевича о работе Правительства в 2025 году. Я должен сказать: главное, что вынес для себя – за всеми достижениями Югры, а их за прошедший год много, стоит командная работа. За каждым достижением чувствуются сотни тысяч югорчан, которые работали вместе, четкая, слаженная работа Правительства автономного округа во главе с Губернатором, работа муниципалитетов, предприятий.
Если говорить о каких-то показателях, я бы остановился на таких, например, цифрах, как более 400 миллиардов рублей – это бюджет автономного округа в прошлом году по доходам и расходам. Впервые в истории Югры мы преодолели такую планку. И это не просто красивая цифра, это наши возможности, возможности строить, помогать людям, развивать нашу экономику. И этой возможностью Югра воспользовалась в полной мере. Цифры говорят сами за себя: практически 70% бюджета направлено на социальные нужды. Эта цифра традиционная каждый год. Это помощь людям: участникам специальной военной операции, многодетным семьям, ветеранам. И все те социальные обязательства, которые бюджет автономного округа в прошлом году брал на себя, они выполнены.
Еще одна тоже такая показательная цифра – это 0,21% уровень безработицы. Подчеркну, что это не процент, а доля процента. Это в два раза ниже, чем средний показатель по России. А если проще сказать, то это тысячи людей, которые утром идут на работу, знают, что она у них есть. Это хорошая политика в плане занятости и поддержки нашей экономики.
Также я должен сказать, что обратил внимание на то, что введено в эксплуатацию у нас в прошлом году 18 социально значимых объектов. Это школы, поликлиники, учреждения культуры, спорта. То есть Югра строится, Югра развивается. Ну и, конечно, венец всего этого – это ввод в эксплуатацию моста через Обь в районе Сургута. Это тот объект, который мы давно ждали, новая возможность работы экономики нашего Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
Поэтому, если короткий вывод делать, то Югра уверенно идет вперед, видит свои перспективы. И я убежден, что под руководством Руслана Николаевича Правительство округа выполнит вместе с депутатами, с муниципальными образованиями, вместе со всеми жителями Югры те задачи, которые стоят уже на этот, на 2026 год».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры