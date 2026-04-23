Более 600 чернобыльцев Югры получают меры социальной поддержки от регионального Отделения Социального фонда России
На территории Югры проживает 683 гражданина и членов их семей, пострадавших в результате радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Отделение Социального фонда РФ по ХМАО – Югре предоставляет им социальные меры поддержки в виде выплат и компенсаций, а также льготы.
Досрочный выход на пенсию
Гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, государственная или страховая пенсия по старости назначается при наличии страхового стажа с уменьшением пенсионного возраста: участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 - 1987 годах — на 10 лет (мужчинам с 50 лет, женщинам с 45 лет), участникам ликвидации аварии в 1988 - 1990 годах — на 5 лет (мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет).
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, но не ставшие в результате инвалидами, имеют право на снижение пенсионного возраста от 1 года до 5 лет. Для назначения государственной пенсии по старости им необходимо иметь пять лет страхового стажа.
Право на две пенсии
В отдельных случаях «чернобыльцы» могут одновременно получать государственную и страховую пенсии. Например, это право распространяется на граждан, получивших инвалидность вследствие военной травмы (полученной при исполнении обязанностей военной службы) при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – военнослужащих срочной службы, а также лиц, призванных на военные сборы.
Также могут претендовать на одновременное получение двух пенсий: по случаю потери кормильца и по старости (инвалидности) нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца – участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, инвалида вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также лица, получившего или перенёсшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС или работами по ликвидации последствий указанной катастрофы.
Право на две ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ)
На получение двух ежемесячных денежных выплат одновременно могут рассчитывать участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, признанные инвалидами. Такое исключение предусмотрено только для этой категории граждан.
В состав ежемесячной выплаты входит набор социальных услуг (НСУ). Гражданам, которые являются получателями одновременно двух ежемесячных денежных выплат, набор услуг по «чернобыльской» ЕДВ предоставляется со дня назначения в денежном эквиваленте, а по второй автоматически предоставляется в натуральном виде. Чернобыльцам нет необходимости подавать заявление о предоставлении набора услуг. При этом, они могут подать заявление об отказе от набора социальных услуг в натуральном виде и получать его в денежном выражении.
Ежемесячная компенсация и возмещение вреда здоровью
Кроме этого граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют право на ежемесячную компенсацию и возмещение вреда здоровью. Данная выплата компенсирует людям с инвалидностью вред, причинённый радиацией их здоровью.
Размер компенсации для членов семьи умершего инвалида ЧАЭС определяется индивидуально, исходя из количества нетрудоспособных членов семьи.
С полным перечнем мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, можно ознакомиться на сайте Социального Фонда России https://sfr.gov.ru/grazhdanam/social_support/radiation/
Напомним, 26 апреля — 40 лет со Дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Специальные социальные программы защищают права ликвидаторов последствий аварии, а также жителей, оказавшихся в зоне радиоактивного загрязнения, и членов их семей.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
