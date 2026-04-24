Героем рубрики «Знай наших» стал сотрудник Сургутского ОВО Роман Ежов
Сотрудники Управления вневедомственной охраны по ХМАО – Югре ежедневно обеспечивают надежную защиту имущества граждан и общественный порядок на улицах городов. За каждым экипажем и дежурной сменой стоят конкретные люди с уникальным жизненным и боевым опытом. Сегодня в нашей рубрике мы расскажем о прапорщике полиции Романе Ежове из Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны, чей профессиональный путь является примером доблести, верности Присяге и активной гражданской позиции.
Роман Андреевич проходил срочную службу в 2010-2011 годах в дивизии имени Дзержинского, является участником Парада Победы на Красной площади. После завершения службы по призыву он приехал в Сургут и связал свою судьбу с вневедомственной охраной.
Сохранять хладнокровие в самых сложных и нештатных ситуациях росгвардейцу помогают поддержка коллег, многократная подготовка к выполнению поставленных задач и здоровое чувство юмора. «Без подготовки никуда: каждое мероприятие тщательно планируется, обсуждаются все возможные сценарии и обязательно прорабатывается запасной вариант действий на экстренный случай», — делится секретами профессионализма прапорщик Ежов.
Ежов совмещает оперативно-служебную деятельность с активной общественной работой. Являясь заместителем председателя Региональной общественной организации ветеранов ХМАО – Югры «Братство», он регулярно проводит «Уроки мужества» и лекции от Российского общества «Знание» в учебных заведениях города. Только в ноябре прошлого года Роман Андреевич стал гостем социального проекта «Встреча с интересным человеком» в формате «Диалог на равных», где поделился со студентами вузов опытом службы.
В этом году Роман принял участие в капитал-шоу «Поле чудес», где поделился успехами на службе, о семейных делах и заботах.
«В это непростое время мы должны быть едины и поддерживать друг друга словом и делом, — обратился к землякам сотрудник вневедомственной охраны. — Молодежи я желаю достигать высот в учебе и спорте, почитать старших, уважать преподавателей и искренне любить свою Родину».
Наши группы в социальных сетях:
ВКонтакте, Telegram, Одноклассники
Наш сайт территориального управления: