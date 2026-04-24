В Югре ветераны СВО с инвалидностью начали получать автомобили по федеральной программе от фонда «Защитники Отечества»
В филиале Фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске состоялась важная церемония — передача первых двух автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО по федеральной программе.
В Югре действуют две программы, помогающие ветеранам получить такие автомобили. Одна из них — региональная. По ней уже выдано более 25 сертификатов на 2 миллиона рублей каждый.
«Наши ветераны уже по 21 сертификату приобрели автомобиль, и сегодня кто-то занимается спортом, кто-то трудоустроился, работает на своем автомобиле, кто-то занимается домашними вопросами», — рассказал руководитель филиала Фонда «Защитники отечества» в Югре Игорь Илык.
По федеральной программе Государственного Фонда «Защитники Отечества» автомобили впервые предоставляются участникам СВО. Для этого необходимо передвигаться на коляске или иметь ампутацию нижних конечностей. Ветераны также обязаны пройти обучение на управление подобными автомобилями. Благодаря партнерам фонда, при содействии социальных координаторов фонда, обучение в автошколе можно пройти бесплатно.
«Очень важно, что мы сегодня говорим о том, что есть возможность помогать ребятам через региональные программы, но есть возможность и через федеральные программы. Конечно, мы прошли определенный путь. Ребята, вернувшись домой, прошли реабилитацию, восстановление. У нас сегодня получает автомобиль ветеран боевых действий, который принимал участие в составе частной военной компании “Вагнер”, мы сначала дождались удостоверения ветерана боевых действий, подтвердили справкой об участии в СВО, и после этого мы зашли на обучение», — добавил Игорь Илык.
Сейчас по федеральной программе на рассмотрении еще два автомобиля для ветеранов Югры. Ветераны сами выбирают машину из списка из пяти моделей, собранных в России.
«Если говорить о региональном сертификате, то он до 2 миллионов, и, соответственно, до этой суммы они могут приобрести. В основном сегодня ребята приобретают «Лада Веста», «Лада Гранта» с ручным управлением. Губернатором также был передан автомобиль в Сургутский ДОСААФ с ручным управлением, на нем ребята проходят обучение», — добавил Игорь Илык.
Ветеран Михаил Поединков, получивший сегодня автомобиль, поделился своей историей. Он отправился на СВО в 2022 году по мобилизации и служил в мотострелковых войсках на Запорожском направлении. В 2025 году он был ранен и уволен. После чего он прошел реабилитацию, а сейчас получил автомобиль.
«С 2015 года стаж вождения у меня. Переобучался, нужно привыкать, всё не так просто, но обучаемо, — поделился ветеран. — Эмоции так не высказать, только поблагодарить всех за предоставленную такую машину, округ, фонд защитника. Проехался на ней уже, классная и в управлении, и в комплектации».
Перед передачей автомобиля его освятили, после чего ключи торжественно передали законным владельцам. Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов подчеркнул, что президент страны призывает все органы власти помогать участникам СВО и их семьям. Он также отметил, что глава региона поручил правительству Югры и всем, кто занимается вопросами участников и ветеранов СВО, обеспечить всестороннюю поддержку, особенно при их возвращении домой.
«Заслуженные войны получили автомобили, ребята награждены Георгиевским крестом, медалью за храбрость, очень важно для нас и то, что на их груди сегодня была и окружная награда, медаль за мужество и доблесть в участии в Специальной Военной Операции ХМАО-Югры. Это ребята с боевой инвалидностью, с серьезной боевой инвалидностью, и я искренне верю, что эти автомобили, с одной стороны, еще раз подчеркнут особое отношение к ним в нашем обществе, в Югре, особую признательность к ним. И, безусловно, станет тем фактором, который облегчит их ежедневную жизнь», — сказал Всеволод Кольцов.