Почти 500 человек нашли работу на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства в Югре
5 500 соискателей и почти 500 человек, нашедших работу, – таковы итоги регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Югре. Здесь можно было не только пройти собеседования сразу с несколькими работодателями, но и «потрогать» профессию руками: потренироваться в оказании медицинской помощи, посидеть за рулем патрульного автомобиля, примерить специализированную форму. Рассказываем, как это было.
Вакансии на любой выбор
В этом году ярмарка охватила 18 городов Югры, где около 250 компаний, включая таких гигантов, как «РН-Бурение», «ЮграАвиа», «РЖД», Банк «ВТБ», предложили более 2 500 вакансий. В результате 483 человека были приглашены на собеседования, стажировку или практику.
В Ханты-Мансийске мероприятие прошло в КВЦ «Югра-Экспо». 40 работодателей окружной столицы знакомили посетителей с 320 вакансиями. На площадке ярмарки было оживленно: уже с утра сюда ехали и школьники, и взрослые соискатели.
Как отметил первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, по поручению президента Владимира Путина Всероссийская ярмарка трудоустройства стала ежегодным событием. Традиционно она организуется в единые для всей страны дни в два этапа: региональный и федеральный (в этом году они выпали на 17 апреля и 26 июня).
– Ярмарка – это мощный инструмент для привлечения специалистов как в Югре, так и за ее пределами. Итоги предыдущих лет показывают эффективность нового формата. В прошлом году в общей сложности в мероприятиях регионального и федерального этапов ярмарки приняли участие более 560 работодателей и свыше 8 тысяч югорчан, ищущих работу, в том числе выпускники. Более 1 400 человек нашли здесь профессию по душе, – привел статистику Алексей Забозлаев.
Мир труда – с полным погружением
Особенно яркой и насыщенной получилась программа для молодежи. В рамках «Фестиваля профессий» в окружной столице площадки с мастер-классами развернули Югорский государственный университет, Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж, Югорский колледж-интернат олимпийского резерва, Центр искусств для одаренных детей Севера и другие образовательные учреждения. На их стендах ребята могли погрузиться в профессии сварщика, судоводителя. Студенты медакадемии учили желающих правильно пеленать малышей. Ребята из Центра искусств для одаренных детей Севера провели мастер-классы по декоративной росписи по дереву, сеансы графического портрета. Студенты показали: профессия в искусстве – реальная, востребованная, вдохновляющая.
Региональный этнографический музей «Торум Маа» представил проект «За кулисами музея». На примере истории одного экспоната его работники показали, какие специалисты нужны в музее – от хранителей и реставраторов до исследователей, организаторов выставок и экскурсоводов. Также посетителям рассказали, где можно получить профессию, связанную с музейным делом, и какие вузы готовят лучших специалистов.
Интерактивные площадки организовали КУ «Центр медицины и катастроф» в Югре – с манекенами для оказания первой помощи; Госавтоинспекция Ханты-Мансийска – сотрудники привезли на ярмарку автомобиль дорожно-патрульной службы, и дети могли посидеть в патрульной машине, включить сирену, посмотреть, как работает рация.
– Нам требуются сотрудники ДПС, инспектора ДПС в отдельную роту, также есть вакансии работников технического надзора, но здесь желательно техническое образование. Кроме того, нам нужны вольнонаемные молодые сотрудники, возможно, даже студенты, чтобы заниматься бумажной работой, в частности, вести подшивку документов, – рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции Ханты-Мансийска Алена Сурикова.
На стенде УФССП по Югре ребята смогли посмотреть, в какой форме ходят и какое оружие носят при себе судебные приставы-исполнители и судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Ориентир на будущую карьеру
Школьники и студенты поучаствовали в интеллектуальных играх и профориентационных тестированиях.
– Мероприятие очень интересное, мы приходим уже не в первый раз. Нам понравилась площадка Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, где представлена специальность автомеханика, мы даже пробовали разобраться в автомобильной электросхеме, – рассказала восьмиклассница Анастасия Шаламова.
Классный руководитель 8 «В» класса школы № 5 Анастасия Ковалева пришла на ярмарку трудоустройства со своим классом. Она подчеркнула важность мероприятия.
– В 9 классе детям уже нужно будет определяться и сдавать экзамены, которые станут основой для будущей профессии. И такие площадки помогают понять, кем они хотят стать, – считает педагог.
Алексей Забозлаев отметил, что главная цель мероприятия – пробудить интерес у молодежи к востребованным и перспективным направлениям:
– На стендах партнеров участники могли узнать о новых навыках, ознакомиться с учебными планами университетов и колледжей, принять участие в познавательных играх и получить консультации от опытных профессионалов.
Специальные площадки были организованы для участников СВО и членов их семей.
Мероприятие приобретает особую актуальность в условиях стабильно низкой безработицы и растущего спроса бизнеса на квалифицированных специалистов. Ярмарка не только помогает удовлетворить текущие кадровые потребности, но и закладывает основу для формирования кадрового резерва на будущее.