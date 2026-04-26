МЧС предупреждает югорчан об опасностях на воде в период весеннего паводка
Обзор рисков во время весеннего таяния льда и советы югорчанам по безопасному поведению озвучили спасатели МЧС РФ по Югре на пресс-конференции РИЦ «Югра».
В этом сезоне вскрытие рек прогнозируется в более ранние сроки, чем в прошлом году, и сейчас крайне важно соблюдать все меры безопасности, находясь рядом с водоемами. Тающий лёд теряет прочность, увеличивается риск провалов под лёд.
«С наступлением тепла лёд на водоёмах становится рыхлым и крайне опасным. Даже внешне крепкий лёд может не выдержать веса человека. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода на лёд в период паводка», — предупреждает жителей округа заместитель начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Югре Станислав Тышкевич.
Специалист напомнил печальную статистику: с начала 2026 года в Югре зафиксировано 3 случая провала под лёд: в Нижневартовске, в Ханты-Мансийске (провалился трактор), в Советском районе пострадал мужчина.
Особо следует в это время обратить внимание на детей, не оставлять их без присмотра.
«Дети, предоставленные сами себе, часто играют на обрывистых берегах или, что ещё опаснее, катаются на льдинах. Это может привести к трагическим последствиям. Родителям необходимо усилить контроль за детьми и провести с ними разъяснительные беседы», – сказал представитель МЧС.
Владельцам лодок и катеров необходимо также перед выходом на открытую воду проверять состояние судна и наличие спасательных средств; не выходить на судовой ход и не подплывать к проходящим судам; не кататься на маломерных судах в плохую погоду и в тёмное время суток; не перегружать плавсредство.
Летом, с наступлением купального сезона важно помнить о жизненно важных правилах: купаться только в оборудованных и разрешённых местах; не заплывать за буйки; не подплывать к судам и другим плавсредствам; не прыгать в воду с неприспособленных сооружений; не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
«Алкоголь – частый спутник трагедий на воде, – напоминает Станислав Тышкевич. – Он притупляет чувство опасности и снижает способность адекватно оценивать ситуацию. Практически все несчастные случаи с взрослыми происходят именно по этой причине».
Инспекторы ГИМС во взаимодействии со спасателями и представителями органов местного самоуправления круглогодично проводят профилактическую работу: выходят в регулярные рейды и патрулирование, проводят профилактические занятия в школах.
«Наша главная задача – профилактика. Мы постоянно работаем с населением, объясняем правила безопасности, выставляем запрещающие аншлаги в опасных местах. Но безопасность каждого человека – это, в первую очередь, его личная ответственность», – подчеркнул Станислав Тышкевич.
Если вы стали свидетелем происшествия на воде, в первую очередь, немедленно вызывайте спасателей и скорую помощь по телефонам 112 или 101. Постарайтесь сообщить пострадавшему, что помощь уже в пути. Можно самому оказывать посильную помощь только в том случае, если есть уверенность в своих силах и умение хорошо плавать.
Спасатели рекомендуют использовать подручные средства для спасения: верёвку, палку, спасательный круг. После доставки пострадавшего на берег окажите ему первую необходимую помощь и передайте прибывшим медикам.
«Помните: паника – ваш главный враг. Если вы не уверены в своих силах, не рискуйте собой. Лучше дождаться профессиональных спасателей, чем стать вторым пострадавшим», – особо подчеркнул специалист.