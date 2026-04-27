Югорчане досрочно получат детские пособия перед майскими праздниками
В связи с приближающимися майскими праздниками Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре до конца апреля перечислит югорчанам детские пособия, даты выплат которых выпали на праздничные дни. Пенсии в этом году придут по своему обычному графику в мае.
29 апреля 2026 года через банки поступит:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет не работающим родителям;
– пособие на ребёнка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.
5 мая 2026 – ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
8 мая 2026 года — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям
5, 8, 18, 22 мая 2026 года через кредитные организации гражданам придёт пенсия.
Если выплаты приходят по почте, то пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.
Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счёт утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.
Напомним, что для удобства родителей большинство детских пособий за прошедший месяц поступает через кредитную организацию каждое 3 число месяца, а ежемесячная выплата из средств материнского капитала – каждое 5 число. В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд заранее перечисляет средства. Если родители получают детские пособия через Почту России, доставка идёт с 1 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
