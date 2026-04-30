Руслан Кухарук поздравил ханты и манси Югры с Днем коренных народов России
В 2026 году по Указу Президента РФ Владимира Путина впервые отмечается День коренных малочисленных народов России.
Выбор даты не случаен: 30 апреля 1999 года был принят федеральный закон, впервые юридически закрепивший гарантии прав коренных малочисленных народов России.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук поздравил представителей коренных народов Севера, проживающих в Югре, поблагодарив каждого, кто бережет культуру родного края, своим трудом вносит вклад в развитие автономного округа и укрепление единства нашей страны.
«Югра – регион, где ценят свои корни, уникальную культуру и обычаи народов, которые живут на этой земле веками. Мы вместе болеем с трибун во время гонок на оленьих упряжках, гордимся писателями и художниками, произведения которых отражают настоящий дух народов Севера, знакомимся с их обрядами и легендами. Крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и новых успехов во всех начинаниях! С праздником!» — отметил глава региона.