В Югре впервые отметили День коренных малочисленных народов России
30 апреля в городе Ханты-Мансийске в Национальном центре «Россия» впервые в Югре отметили День коренных малочисленных народов России. Новая памятная дата была учреждена указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2025 году. Праздник объединил представителей коренных народов Севера, общественных деятелей, студентов, работников культуры, мастеров народных промыслов и жителей округа.
Главной площадкой торжеств стал Национальный центр «Россия». В течение всего дня здесь работали тематические выставки, мастер-классы, интерактивные площадки и этнофестиваль. Гости знакомились с традициями ханты, манси и лесных ненцев, участвовали в этноразминке на родных языках, дегустировали национальный чай, слушали традиционную музыку и песни. Особый интерес вызвали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и игре на национальных музыкальных инструментах.
В этот же день в Югорском государственном университете прошёл I Региональный слёт студентов обско-угорских народов «Студенчество. Традиции. Семья». Участниками стали представители вузов и колледжей Югры. Молодёжь обсуждала вопросы сохранения родных языков, традиционной культуры и роли семьи в жизни коренных народов.
Открывая слёт, Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Югры Людмила Алфёрова подчеркнула, что новый праздник имеет для коренных народов особое значение.
− Для нас это не просто праздничная дата. Это возможность ещё раз сказать о том, что мы сами делаем для сохранения своих народов, языков и культуры, − отметила она.
Людмила Александровна также рассказала о проектах, которые реализуются в Югре для сохранения языков и культурного наследия. В прошлом году в округе был открыт корпус мансийского языка, а в настоящее время ведётся работа по созданию корпуса хантыйского языка. Кроме того, мансийский язык стал первым языком коренных малочисленных народов России, который появился в Яндекс-переводчике.
Центральным событием праздника стало торжественное мероприятие в Национальном центре «Россия» с участием губернатора Югры Руслана Кухарука. Глава региона поздравил жителей округа с новым государственным праздником и отметил, что традиции коренных народов всегда были неотъемлемой частью жизни Югры.
− Этот праздник жил с нами всегда. Из поколения в поколение передавались традиции, культура, всё то, что является основой и фундаментом нашего народа, − подчеркнул Руслан Кухарук.
Губернатор отметил, что сегодня в Югре действует более 70 нормативных документов, направленных на поддержку коренных малочисленных народов Севера, в том числе 11 окружных законов и 34 меры поддержки. Особое внимание уделяется развитию традиционных промыслов, сохранению языков, поддержке семейных общин и взаимодействию с молодёжью.
В ходе церемонии состоялось вручение окружных наград людям, внёсшим большой вклад в сохранение культуры и традиционного уклада жизни коренных народов Севера.
Во время торжественной части неоднократно звучали слова о важности преемственности поколений и сохранения духовных ценностей. Сенатор Российской Федерации Александр Новьюхов отметил, что именно коренные народы сегодня сохраняют культурный код страны и передают его будущим поколениям.
Праздничную программу завершил концерт хантыйской певицы Веры Кондратьевой «Голос Тайги», который стал ярким финалом первого в истории России Дня коренных малочисленных народов.
Новый праздник стал важным событием для всей Югры. Он ещё раз показал, что традиции, язык и культура коренных народов Севера продолжают жить, объединяя поколения и сохраняя связь с родной землёй.
Пётр Молданов