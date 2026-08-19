В Югре при участии спецназа Росгвардии пресечены преступления и правонарушения в 9 муниципалитетах
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за минувшую неделю бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в пресечении преступлений и правонарушений в 9 различных муниципалитетах региона.
В Сургуте бойцы ОМОН «Стерх» обеспечили силовое сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками полиции, в результате которых задержан иностранный гражданин, допустивший нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, а сотрудники СОБР «Норд» приняли участие в задержании подозреваемого в организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований действующего законодательства.
В Нижневартовске при участии сотрудников ОМОН «Сокол-ЮГРА» задержан местный житель, подозреваемый в мошенничестве в сфере страхования. По версии следствия, злоумышленник и его подельники инсценировали дорожно-транспортные происшествия для получения страховых выплат.
В Лангепасе бойцы СОБР «Норд» совместно с полицией задержали трех подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств. Установлено, что злоумышленники вступили в предварительный сговор с целью систематического сбыта наркотиков неопределённому кругу лиц. У подозреваемых было изъято более 30 граммов наркотических веществ. Изъятое отправлено на экспертизу. На период следствия в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждены уголовные дела.
Фото УМВД России по ХМАО-Югре
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