Россияне все чаще готовы оставаться в родных городах и менять их к лучшему
Каждый третий россиянин готов вкладываться в развитие родного города, что свидетельствует о высоком уровне личной ответственности за малую родину, показал опрос, проведенный Президентской платформой «Россия – страна возможностей». При этом главной мотивацией для участия в общественных проектах для 52,3% респондентов служит понимание, что их помощь приносит реальный результат, а 35,8% уже выступают в роли наставников, передавая знания другим. Отметим, исследование проводилось в июле 2026 года среди 1687 респондентов со всей страны.
Почти две трети россиян считают важным быть социально активными. При этом наполнение этой активности многогранно: помимо развития территории (37,3%), респонденты выделяют наставничество (33,7%), участие в культурных и образовательных мероприятиях (32%), обсуждение новостей (32%) и политическую жизнь (31,9%). На практике же люди чаще всего обсуждают новости (50,8%) и посещают мероприятия (41,2%), а более трети (35,8%) уже передают знания другим в роли наставника.
«Мы провели масштабное исследование: опросили более 1,6 тысячи человек – от 14 лет и старше и пришли к выводу, что социальная активность в России находится на высоком уровне. 60% граждан подчеркивают важность собственной вовлеченности в общественную жизнь. 38% россиян ощущают личную ответственность за то, что происходит в их городе и районе. Самое важное, что главный драйвер участия в общественных проектах – не деньги и не признание, а смысл и возможность приобрести новые навыки и знания. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» продолжит создавать среду, где каждый может найти свой путь и быть полезным нашей стране», – отмечает генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Также исследование Президентской платформы «Россия – страна возможностей» показало, что для россиян, вовлеченных в общественную деятельность, важнейшими факторами являются доброжелательная атмосфера в команде и уважительное отношение со стороны организаторов. Ключевыми навыками для эффективной общественной работы респонденты назвали умение общаться и договариваться (52,6%), ответственность (49,4%) и командную работу (48,8%).
Интересно, что при повторном участии россиян привлекают не столько материальные бонусы, сколько культурные события (29,6% хотели бы приглашений на концерты и выставки), бесплатное обучение (27,2%) и доступ к закрытым мероприятиям (24,4%). Кроме того, 34,1% респондентов готовы в идеальном проекте обучать других и быть наставниками – это подтверждает запрос на передачу опыта. Таким образом, исследование Президентской платформы «Россия – страна возможностей» фиксирует сдвиг от пассивного потребления к активному соучастию: людям важно видеть результат, развивать свои навыки и чувствовать ответственность за общее дело, особенно на уровне своего города или района.