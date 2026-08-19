Более трех тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от Отделения СФР по ХМАО-Югре
Многие военнослужащие после прекращения службы продолжают трудовую деятельность в качестве наемных работников на должностях, не относящихся к силовым ведомствам. Если работодатели уплачивают взносы в систему обязательного пенсионного страхования и при соблюдении определенных условий у военных пенсионеров возникает право на получение второй пенсии по линии СФР. В настоящий момент 3 372 военных пенсионеров получают вторую пенсию от Отделения СФР по ХМАО-Югре.
Право на страховую пенсию по старости через региональное Отделение СФР возникает у военного пенсионера лишь при одновременном соблюдении целого ряда условий. Прежде всего, необходимо достижение общеустановленного пенсионного возраста: в 2026 году это право появляется у мужчин 1962 года рождения (в 64 года) и у женщин 1967 года рождения (в 59 лет), хотя отдельным категориям граждан, имеющим статус военных пенсионеров, страховая пенсия может назначаться досрочно — при наличии оснований, таких как работа в районах Крайнего Севера, занятость на производствах с тяжелыми условиями труда и иные льготные случаи, предусмотренные законом.
Также ещё одним условием является наличие требуемого страхового стажа, который не был учтен при назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2026 году он составляет 15 лет.
Кроме того, обязательно наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов, которая на текущий год установлена на отметке 30 баллов, а также факт получения пенсии за выслугу лет или по инвалидности, назначенной по линии силового ведомства.
При исчислении страхового и общего трудового стажа военным пенсионерам в него не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет.
Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты. Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит ежегодной индексации с 1 января и корректировке с 1 августа. И январская индексация, и августовский перерасчёт проходят автоматически.
По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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