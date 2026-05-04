Росгвардия обеспечила безопасность празднования Дня Весны и Труда в Югре
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с коллегами из регионального УМВД России обеспечили правопорядок и общественную безопасность во время празднования Первомая в населенных пунктах автономного округа. В этом году День Весны и Труда был посвящен теме единства народов России. В Югре в честь государственного праздника прошло более 200 мероприятий, среди которых митинги, концерты, спектакли, выставки и кинопоказы.
Накануне торжественных и праздничных мероприятий кинологи со служебными собаками и специалисты группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели обследование мест с массовым пребыванием граждан и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и взрывных устройств, после чего на объектах были выставлены посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны и полиции.
Также был создан резерв из числа сотрудников спецподразделений Росгвардии и предприняты усиленные меры безопасности по противодействию беспилотным летательным аппаратам на территории региона.
С целью координации действий и оперативного реагирования на возможные изменения обстановки в Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре была развернута работа группы контроля оперативного штаба.
Нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было.
