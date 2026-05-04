Молодые жители Югры могут претендовать на премию главы региона
Жители Ханты-Мансийского автономного округа в возрасте от 14 до 35 лет, проявившие себя в профессии или общественной работе, добившиеся заметных результатов в овладении наукой, искусством, в других сферах деятельности, могут претендовать на премию губернатора Югры, направленную на поддержку и поощрение молодых талантов, а также премии
Премия присуждается за достижения предшествующих трех календарных лет и вручается по 14 номинациям.
В списке номинаций — медиакоммуникации, добровольчество, общественно-политическая работа, формирование здорового образа жизни, патриотическое и духовно-нравственное воспитание.
Обладателями премии могут стать также югорчане, добившиеся успехов в развитии студенческого или школьного потенциала, в областях предпринимательства и управления, научно-технического развития, науки и образования, в творческой деятельности, области цифровых технологий.
Среди номинаций также результаты работы по развитию системы межнациональных отношений, профилактике экстремизма в молодежной среде, деятельность в области экопросвещения и сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера.
Претендентов на присуждение премии могут выдвигать органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, общественные советы при органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, члены Общественной палаты автономного округа, детские и молодежные общественные объединения автономного округа, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования автономного округа, некоммерческие организации, молодежные совещательно-консультативные органы.
Прием представлений на присуждение Премии осуществляется до 5 мая 2026 года в электронном виде на цифровой платформе «Единый Личный Кабинет Активиста» по ссылке.