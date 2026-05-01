Первомай в этом году стал праздником труда, семьи и поддержки участников СВО
1 мая, в День международной солидарности трудящихся, по всей России прошли праздничные мероприятия: шествия, митинги, концерты и благотворительные акции.
Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР) организовала масштабную акцию под девизом «Солидарность трудящихся России — единство страны!».
Как сообщает Lomovka, особое внимание уделили поддержке участников СВО и трудовым коллективам, задействованным в решении её задач, — в том числе врачам, спасающим жизни бойцов. Их самоотверженный труд признали важнейшим вкладом в безопасность страны.
Значительное место в программе заняло чествование трудовых династий — символов преемственности традиций. На Кубани наградили династию Зайцевых (трамвайно‑троллейбусное управление, 104 года стажа), династию Парафесь (уголовно‑исполнительная система, 85 лет стажа четырёх поколений) и династию Белоус‑Логненко (нефтяная и газовая промышленность, 47 лет стажа трёх поколений).
Столичные профсоюзы отправили 60 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР, Херсонскую, Запорожскую и Брянскую области — в груз вошли генераторы, медикаменты, продукты питания, одежда и предметы первой необходимости. В акции участвовал председатель ФНПР Сергей Черногаев.
Активное участие в первомайской акции приняли общественные объединения: Союз семей России, Ассоциация многодетных семей России, Союз женщин России и Союз отцов. Совместно с профсоюзами они организовали тематические площадки и церемонии награждения семей, внёсших вклад в развитие регионов.
Профсоюзная молодёжь внесла свой вклад, проведя интеллектуальный квиз «Маёвка», который объединил активистов из сотен городов и разных отраслей — игра помогла молодым работникам проверить знания об истории Первомая, обменяться опытом и укрепить связи.
Региональные мероприятия подтвердили массовый характер празднования. В Петропавловске‑Камчатском в демонстрации приняли участие около 28 тысяч человек, в Орле около 10 тысяч горожан прошли шествием с акцентом на поддержку участников СВО, в Костроме состоялись субботники, автопробег и благотворительная акция в поддержку бойцов СВО. В Хабаровском крае около 7 тысяч жителей собрались на набережной Амура — там работали тематические площадки «Сделано в Хабаровском крае!» и «Аллея профсоюзов» с историями местных династий, а в Иркутске более 4,5 тысяч человек собрались на митинг‑концерте у Дворца спорта «Труд», где чествовали династии работников предприятий и социальной сферы.
Первомай‑2026 подтвердил свою роль как праздник единства, солидарности и конкретных дел. Мероприятия продемонстрировали сплочённость общества, готовность профсоюзов и трудовых коллективов работать на благо страны и уверенность в способности преодолевать вызовы сообща. ФНПР благодарит всех участников за активную гражданскую позицию и вклад в укрепление солидарности трудящихся России.