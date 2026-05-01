В Ханты-Мансийске проходит смотр-конкурс «Человек труда»
Профессиональный смотр-конкурс «Человек труда» проходит в столице Югры. В соревнованиях участвуют более 40 мастеров из 15 организаций города.
Смотр-конкурс объединил лучших специалистов по пяти профессиям: машинист экскаватора, электромонтер, электрогазосварщик, водитель и слесарь-сантехник. Все они соревнуются в различных модулях: теоретическая оценка профессиональных знаний, «Оказание первой помощи пострадавшим на производственной площадке», «Отработка практических действий и тушение возгорания», а также практической части. В практической части представители различных профессий показывают скорость и точность навыков в своей сфере. Сварщики сваривают детали, машинисты управляют машинами, а электрики собирают щиты.
«Участие в этом конкурсе дает шанс понять, насколько мы хороши в своем деле. Также помогает возможность повысить свои навыки. Здесь происходят новые знакомства, обмен опытом. В целом, это разнообразит трудовую деятельность. В профессии уже более пяти лет. Считаю, что рабочие профессии всегда нужны людям. В особенности, электрики. От нас зависит то, будет ли связь, будут ли работать чайники, холодильники и, так скажем, более обширные электроустановки», — отметил электромонтер электротехнической лаборатории АО «ХМГЭС» Дмитрий Батраков.
По словам слесаря-ремонтник АО «ХМГЭС» Роберта Ислямова, самые зрелищные этапы конкурса – пожаротушение и оказание первой медицинской помощи.
«Считаю, что надо проводить такие конкурсы. Это очень полезно, когда участники готовятся к нему, они изучают основы медицины, пожаротушения, тонкости своей профессии», — рассказал Роберт Ислямов.
Глава региона Руслан Кухарук лично посетил площадки конкурса и пообщался с участниками.
«Посетил интерактивные площадки предприятий автономного округа. Также пообщался с участниками II профессионального смотра-конкурса «Человек труда». Умения продемонстрировали слесари-сантехники, машинисты экскаватора, водители, электросварщики и электромонтеры – настоящие мастера своего дела. Сегодня, когда многие производства нуждаются в специалистах рабочих профессий, особенно важно показывать их востребованность и престиж. Поздравляю всех участников конкурса! Ваши знания, опыт и преданность делу – лучший ориентир для юных жителей Югры, которые только выбирают свой карьерный путь», - отметил Руслан Кухарук в своих соцсетях.