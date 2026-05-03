В Югре с начала сезона зарегистрировано 49 укусов клещей
С начала сезона в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано 49 случаев укусов клещей в 15 муниципалитетах, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Примерно четверть пострадавших составляют дети.
За последнюю неделю жители обратились за медицинской помощью 18 раз — это в 1,8 раза больше, чем неделей ранее. При этом показатель остаётся почти на 22 % ниже среднемноголетнего уровня и меньше, чем за тот же период прошлого года, когда было зарегистрировано 27 случаев.
Как уточнили в ведомстве, прививку от клещевого энцефалита имели лишь около 30 % пострадавших, остальным потребовалась экстренная профилактика.
Также с начала сезона специалисты исследовали два клеща, снятых с людей. В одном из них выявлен возбудитель клещевого боррелиоза.
Чаще всего укусы происходили в пределах населенных пунктов, реже — за их пределами. Около трети случаев были завозными.