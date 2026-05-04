Югорчане обучаются по программе устойчивого развития коренных малочисленных народов Президентской академии
Программа создана во исполнение Резолюции I Форума женщин Севера и нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Проект рассчитан на руководителей и активистов НКО, госслужащих, представителей СМИ и сотрудников промышленных компаний, работающих в регионах проживания коренных народов. Данное обучение объединило 15 слушателей из 14 регионов России – от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга. Представители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры впервые проходят обучение по данной программе и представляют организации: «Спасение Югры» и «Молодёжь обско-угорских народов».
Так, от представителей народа манси Денис Вынгилев и ханты Юлия Хорова прошли конкурсный отбор и стали участниками III потока программы профессиональной переподготовки в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Сейчас они обучаются по направлению «Актуальные проблемы и эффективные практики устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
Объём данной программы составляет 504 академических часа (6,5 месяцев). Слушатели курса осваивают три ключевых модуля:
– коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в условиях глобализации;
– организация и развитие проектов в сфере малого бизнеса коренных малочисленных народов;
– организация эффективной коммуникации сообществ и НКО коренных народов с органами государственной власти и местного самоуправления, бизнесом, СМИ.
После успешного завершения обучения выпускники получат диплом Президентской академии с присвоением квалификации: «Специалист по эффективным практикам устойчивого развития КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».
Поздравляем Дениса и Юлию! Желаем продуктивной учёбы, получения новых знаний и уверенных профессиональных побед на благо наших народов и Югры!
С Денисом Вынгилевым и Юлией Хоровой беседовала: Тамара Мерова