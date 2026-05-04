Итоги окружного конкурса «Оберегаемое слово предков»
С 10 марта по 28 апреля 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проходил окружной конкурс на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков».
Организаторы конкурса: Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.
Целью конкурса является стимулирование педагогических работников к внедрению в образовательный процесс новых методик обучения родному языку, поддержка и поощрение учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, осуществляющих эффективное обучение родным языкам коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На конкурс поступило 22 заявки из Ханты-Мансийского, Нижневартовского, Кондинского, Берёзовского, Сургутского, Белоярского, Октябрьского районов и города Ханты-Мансийска. Педагоги Югры представили свой опыт обучения родным языкам коренных малочисленных народов Севера в трёх номинациях: «Педагогические инновации», «Педагогический талант» и «Сохранение традиций».
По результатам оценки экспертов были выявлены победители и призеры конкурса:
Номинация «Педагогический талант»
1 место – Каксина Софья Максимовна, учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым» (Белоярский район);
2 место – Норова Ольга Мартыновна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр» (г. Ханты-Мансийск);
3 место – Хандыбина Олеся Вячеславовна, учитель родного языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тегинская средняя общеобразовательная школа» (Берёзовский район).
Номинация «Сохранение традиций»
1 место – Захарова Любовь Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым» (Белоярский район);
2 место – Гришкина Руфина Прокопьевна, воспитатель муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват» (Белоярский район);
3 место – Сайнакова Татьяна Андреевна, учитель начальных классов, родного языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Русскинская средняя общеобразовательная школа» (Сургутский район);
Номинация «Педагогические инновации»
1 место – Орехова Анжелика Николаевна, учитель истории и обществознания, учитель родного языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Русскинская средняя общеобразовательная школа» (Сургутский район);
2 место – Захарова Марина Николаевна, воспитатель группы продлённого дня муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым» (Белоярский район);
3 место – Карпенко Лариса Николаевна, учитель мансийского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижненарыкарская средняя общеобразовательная школа» (Октябрьский район).
Поздравляем победителей и призёров конкурса «Оберегаемое слово предков»! Желаем вам неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и новых профессиональных успехов.
Благодарим всех педагогов, участвующих в конкурсе, за неоценимый вклад в развитие и сохранение языков коренных малочисленных народов Севера!
Информация Обско-угорского института исследований и разработок