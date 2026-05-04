Фестиваль сотворчества горожан «Местные» в Ханты-Мансийске
Хантымансийцев приглашают стать участниками Фестиваля сотворчества горожан «Местные». В программе: театральные и музыкальные представления, мастер-классы, костюмированное шествие, ярмарка локальных изделий. Всё это – в городе, где каждый его житель важен и любим.
20 июня в Парке имени Бориса Лосева Ханты-Мансийска пройдет Фестиваль сотворчества горожан «Местные». Его гостей ждут мастер-классы, которые раскроют душевное тепло и неповторимый характер северного города, ярмарка талантливых локальных мастеров, хоровой концерт и полюбившийся тысячам горожан спектакль-перформанс от местных. А юные хантымансийцы и их родители под звонкий детский смех и в окружении радужных мыльных пузырей создадут фестивальные костюмы.
Стань соавтором фестиваля
«Местные» начинаются задолго до фестивального дня: уже в мае распахнут свои двери мастерские сотворчества. Простые жители вместе с командой организаторов проникнутся атмосферой Ханты-Мансийска, прочувствуют его уникальность и создадут своими руками то, что потом увидят все гости фестиваля. Так горожане становятся не просто зрителями, но и авторами.
Издательская мастерская
С 13 по 31 мая горожане создадут второй выпуск газеты «Местные». Вдохновленные городом, они напишут истории о нем и его жителях. Пошуршать страничками и вдохнуть запах только что напечатанного издания можно будет в день самого фестиваля.
Гастрономическая мастерская
С 17 по 29 мая горожан ждёт увлекательное путешествие в мир профессиональной кухни. Здесь каждый может поделиться семейным рецептом или блюдом локальной кухни, а шеф-повар поможет довести его до ресторанного уровня. Результатом мастерской станет приготовленный совместно гастроужин для жителей города и сборник местных рецептов.
Хор горожан и Мужской хор горожан
Хор горожан – душа и визитная карточка фестиваля. В этом году его привычное звучание заиграет по-новому: к женскому составу впервые присоединятся мужские голоса. Если ты хочешь, чтобы весь город услышал твои любимые песни или даже спел их с тобой в унисон, присоединяйся к участникам с 7 по 20 июня.
Театр горожан
Стать частью спектакля-перформанса может каждый, даже без актерского опыта, стоит только захотеть попробовать. С 8 по 20 июня «Театр горожан» готов принять в своих рядах непрофессиональных актеров и всех, кто готов поделиться своими эмоциями со зрителем. В день фестиваля горожане смогут увидеть уникальную постановку в парке на пруду.
Мастерская арт-объектов
С 11 по 20 июня будет работать Мастерская арт-объектов. Здесь у каждого появится возможность выразить себя и свою любовь к Ханты-Мансийску художественными материалами. Главным результатом станет временный интерактивный арт-объект, отражающий локальную идентичность города. Увидеть его можно будет в Парке имени Бориса Лосева в день фестиваля.
Городская клоунада
Магию фестивального дня создадут искренние, открытые и волшебные участники «Городской клоунады». Они улыбнутся, подмигнут и вовлекут горожан в свой удивительный мир. Присоединиться к группе артистов можно с 10 по 20 июня.
Приём заявок на мастерские уже открыт. Станьте частью масштабного события – читайте условия и зарегистрируйтесь по ссылке: https://kultshtab.ru/mestnye.
Максим Ряшин, глава города Ханты-Мансийск:
«Фестиваль «Местные» живет уже не первый год, и это определенно показатель его значимости. Ханты-Мансийск – это прежде всего люди. Энергичные, увлекающиеся, влюблённые и не боящиеся быть собой. Именно они и создают ту самую благоприятную и гостеприимную атмосферу окружной столицы, где чувствуется свобода, хочется жить, растить детей и встречать старость. Фестиваль подчеркивает уникальность и душевное тепло нашего прекрасного города!».
Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»
«На фестивале у гостей и жителей Ханты-Мансийска есть возможность открыть город и регион по-новому. Здесь каждое представление и мелодия напоминают нам: наша сила – в уникальности, в том, что делает нас по‑настоящему местными. Желаю, чтобы каждый посетитель фестиваля почувствовал: Ханты‑Мансийск – это не точка на карте, а дом, который мы создаем сообща».
Каролина Шибко, руководитель проекта:
«Город – это не только здания и улицы, но прежде всего люди. Когда мы собираемся в мастерских, на репетициях, за обсуждением идей, случается главное: мы начинаем видеть друг друга и место вокруг иначе. Именно это сотворчество даёт развитие — и каждому человеку, и Ханты-Мансийску в целом».
Фестиваль «Местные» – совместный проект Центра современных горожан «Культштаб» и программы «Родные города» компании «Газпром нефть» при поддержке Администрации города Ханты-Мансийск и «Газпромнефть-Хантоса». Он про то, как через совместные дела и добрососедство делать город уютнее вместе.
Более подробная информация о фестивале «Местные» и его предстоящих активностях доступна в социальных сетях проекта: vk.com/mestnye_hm.