В ЮГУ впервые состоялись курсы по хантыйскому языку
С 20 по 26 апреля 2026 года в Югорском государственном университете впервые состоялись курсы повышения квалификации по программе «Хантыйский язык».
Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Югорского государственного университета Софья Владимировна Онина прочла курс лекций по хантыйскому языку. Первыми слушателями стали сотрудники объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», Центра народных художественных промыслов и ремёсел, этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» и других учреждений города Ханты-Мансийска.
По завершению языковых курсов слушатели получили «Удостоверения».
Отметим, языковые курсы организуются и проводятся для всех желающих, количество которых должно быть не менее 10 человек. Форма обучения очная с применением дистанционных образовательных технологий.
По всем организационным вопросам обращаться к менеджеру Стратегического проектного офиса ЮГУ Михаилу Фёдоровичу Кулябину, тел.: 8 (3467) 37-70-00, доб. 246, e-mail:m_kulyabin@ugrasu.ru
Людмила Гурьева
ЮГУ хуща хӑнты ясӑӊ вәнӆтӑты хӑр ӆэщӑтсы
Вән кєр тыӆӑщ 20-26-мит хӑтӆӑтн Югорской государственной университет хуща оӆӑӊ пўш «Хӑнты ясӑӊ» вәнӆтӑты хӑр ӆэщӑтсы.
Филологической наукайт доктор, «Рўщ ясӑӊ па литература» кафедрайн рәпитты нє Софья Владимировна Онина хӑнты ясӑӊ оӆӑӊӑн лекцияйт ӆўӊтӑс. Вәнӆтӑты хӑрн «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑӆўв, шуши мир пурмӑсӑт вєрты па ёнтты хот, «Торум Маа» катра пурмӑсӑт ӆавӑӆты тӑхи па па Ёмвошӑӊ тӑхет эвӑӆт ёх вәнӆтыйӆсӑт.
Юхи хӑщум артӑн кашӑӊ вәнӆтыйӆты хуят нємасыя «Удостоверение» нєпек ёша хоӆумтӑс.
Мосӆ лупты, тӑмӑщ ясӑӊ вәнӆтӑты вєр еӆӆы ӆэщӑтты питӆы, щит пӑта яӊ муй па аршӑк хуят ӑкӑтты мосӆ. Вәнӆтӑты вєр очной па онлайн щирн ӆэщӑтӆы.
Арсыр вєрӑт оӆӑӊӑн ЮГУ хуща вәӆты «Стратегической проектной офис» менеджер хә Михаил Фёдорович Кулябин эвӑӆт иньщӑсты рӑхӆ, карты кеӆ: 8 (3467) 37-70-00 (доб. 246), электронной пәщта: m_kulyabin@ugrasu.ru
Людмила Гурьева