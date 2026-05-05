В Югре в ночь на 5 мая впервые объявляли режим ракетной опасности
Режим ракетной опасности был объявлен на территории Ханты-Мансийского автономного округа в 04:42 местного времени. Об этом в социальных сетях сообщил в ночь на 5 мая губернатор Югры Руслан Кухарук.
Многим югорчанам приходили в эту ночь смс-уведомления о ракетной опасности. Воздушную тревогу в ХМАО, Тюменской области, Пермском крае и Екатеринбурге, как и практически на всей территории Поволжья, в Подмосковье и Ленинградской области объявляли из-за угрозы атаки ракетами «Фламинго», способными преодолеть большие расстояния.
«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности», — сообщил глава региона, призвав югорчан соблюдать спокойствие и напомнив, как необходимо действовать.
Среди главных требований — оставаться дома либо найти укрытие (капитальное здание, подземный переход, паркинг). Покидать безопасное место нельзя до сигнала «Отбой ракетной опасности». Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.
Отбой ракетной опасности был объявлен в 05:23.