Более тысячи человек подали заявки на форум уральской молодёжи «УТРО»
До главного молодежного события УрФО остается более трех месяцев, а заявки уже активно поступают. Их отправляют студенты, старшеклассники, волонтеры и активисты.
«УТРО» — это форум для молодых ребят и их идей по развитию бизнеса, туризма, госуправления или общественной жизни. Мастер-классы, обучение, поддержка экспертов помогут составить план, найти команду и воплотить проект в жизнь.
Форум «УТРО» пройдет с 1 по 6 сентября в Курганской области.
«Форум «УТРО» — это добрая традиция Уральского федерального округа. Он проводится с 2013 года по Указу Главы государства Владимира Владимировича Путина. Наш форум — уникальный, каждый год он меняет регион проведения, формат и тему. С 1 по 6 сентября принимать активную молодежь будет Курганская область», — отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.
Он подчеркнул, что до форума ещё больше трех месяцев, но количество желающих поучаствовать в нём растёт с каждым днём — уже перевалило за 1 тысячу заявок.
«Это молодые специалисты, студенты, старшеклассники, аспиранты, волонтёры. Для них готовим насыщенную программу — мастер-классы, практические занятия, работа с экспертами и живые дискуссии. Каждое «УТРО» рождаются тысячи историй», — сказал полпред.
Он призвал жителей Югры присоединяться к форуму уральской молодёжи.
Приём заявок идёт до 15 июля по ссылке.