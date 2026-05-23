Руслан Кухарук наградил призеров первенства России по водному поло в Ханты-Мансийске
В столице Югры завершились игры финала первенства России по водному поло среди девушек до 17 лет. В соревнованиях приняли участие восемь сильнейших команд этого возраста из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Челябинской, Нижегородской областей и Югры.
Сегодня состоялись решающие матчи, по итогам которых определились все призеры. В поединке за 7-8 места сборная Санкт-Петербурга одержала победу над «Кинефом-2» из Киришей со счетом 16:12, в матче за 5-6 места первая команда «Кинеф» обыграла «Уралочку-2» из Златоуста 13:11. Бронзовые награды завоевала «Уралочка», победив сборную Москвы со счетом 19:11.
В финале встретились хозяева площадки и «Дельфин» из Нижнего Новгорода. Поддержать землячек в решающей игре на трибуны спорткомплекса ЮГУ вместе с многочисленными болельщиками пришел губернатор Югры Руслан Кухарук.
Счет открыли югорчанки — Индира Аитова в силовой манере продавила оборону соперниц и вколотила мяч в сетку. Однако в следующие несколько минут нижегородкам удалось отличиться четыре раза подряд. Показалось, что наши девушки могут дрогнуть от такого напора, но команда Югры сумела быстро вернуться в игру и к перерыву свела преимущество «Дельфина» к минимуму — отличились Жасмин Балаева и Варвара Микишева.
Во второй четверти хозяйки продолжили погоню и в конечном итоге благодаря точным броскам Жасмин Балаевой, Елизаветы Карташовой и Юлии Тиуновой сумели сравнять счет — 6:6. Но на большой перерыв гости ушли с минимальным перевесом, забив гол «в раздевалку» за 12 секунд до сирены.
Тем не менее, после возобновления игры благодаря Юлии Тиуновой, отличившейся дважды подряд, югорчанки во второй раз за игру вышли вперед — 8:7. К сожалению, развить этот успех не удалось. Нижегородские ватерполистки дважды реализовали пенальти и к третьему перерыву восстановили минимальный перевес — 10:9. У нас в этом отрезке вновь отличилась Варвара Микишева.
В заключительном периоде страсти накалились, борьба приобрела более жесткий характер, порой за пределами правил. Судьям в одном из эпизодов даже пришлось воспользоваться услугами видеоассистента, чтобы принять решение об обоюдном удалении в составе той и другой команды до конца матча.
Соперники не могли забить больше четырех минут, наконец Елизавета Карташова точным броском в очередном раз сравняла счет, заставив трибуны взорваться восторженным ревом. Увы, это был последний успех хозяек. В оставшееся время «Дельфин» реализовал две своих атаки, тогда как нашим девушкам в завершении не хватило точности.
Итог матча 12:10 в пользу «Дельфина». Ватерполистки сборной Югры не могли сдержать слез после сирены. Тем не менее болельщики поддержали их овациями за отличную игру и проявленный характер, благодаря чему интрига в финале сохранялась до последних секунд.
Лидером команды победителей на этом турнире стала Арина Боярова (на фото ниже справа), которая активно привлекается к участию в матчах Евразийской женской ватерпольной лиги в составе нижегородского «Буревестника». В этом сезоне 15-летняя ватерполистка забила за взрослую команду 18 мячей. Арина призналась, что финал первенства против югорчанок сложился для «Дельфина» очень напряженно.
«Все четыре периода дались нам тяжело, играли с хозяйками воды, соперник достойный, мы давно с ним знакомы. Все у нас молодцы, но одной из лучших была вратарь, которая в числе прочего отразила пенальти. Я играю за "Буревестник", там уровень, конечно, намного выше, есть игроки, имеющие опыт выступления на Олимпиадах, Кубках мира, скорости выше и больше тактики. Конечно, этот опыт мне помогает на юношеском уровне», — призналась нападающая «Дельфин-УОР».
Главный тренер нижегородской команды Анна Кочеткова отметила, что ожидала именно такой упорной борьбы в поединке за «золото», а также отметила отличную организацию турнира в Ханты-Мансийске:
«Соперник был сложный, игра сложилась тяжело, но главное, что девочки выдержали, выполнили установку. Знала, что легко не будет. Если говорить об уровне водного поло на детском и юношеском уровне, то хотелось бы, чтобы центров развития было больше, пока популярность нашего вида спорта наблюдается лишь в нескольких городах, хотелось бы, чтобы и в других регионах открывались школы и появлялись новые команды. Но если говорить о Югре, то в Ханты-Мансийске соревнования любого уровня неизменно проводятся великолепно, и нам очень приятно сюда приезжать, нас здесь всегда очень хорошо встречают», — высказалась Анна Кочеткова.
В церемонии награждения приняли участие губернатор Руслан Кухарук, спортивный директор по водному поло Федерации водных видов спорта России Штефан Маркоч и глава федерации водного поло Югры Татьяна Петрова.
«Югра в очередной раз принимает соревнования столь высокого уровня. Поэтому наш регион справедливо называют территорией спорта. Много внимания уделяется разным видам, но к водному поло у наших спортсменов и болельщиков особое отношение. Сегодня мы в этом убедились. Вы показали яркую бескомпромиссную игру, боролись до последней секунды. Наверное, в этом состоит суть любого вида спорта. Хочу поблагодарить команды, тренеров за высокий уровень мастерства. Отдельные слова благодарности нашим болельщикам. Знаю, что многие из них — это ваши папы, мамы, дедушки, бабушки, братья и сестры. За результат, конечно, немного грустно, но это спорт. Мы всегда болеем за вас, и главные победы впереди», — обратился к спортсменкам Руслан Кухарук.
Штефан Маркоч от лица ФВВСР выразил благодарность правительству автономного округа, губернатору Руслану Кухаруку, а также руководству федерации водного поло Югры за отличную организацию турнира.
«Спасибо за такое теплое отношение к нашему виду спорта, за то внимание, которое уделяется всем деталям при проведении соревнований. Хочу пожелать девушкам не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свое мастерство, желаю успехов на предстоящей Спартакиаде, а также на первенстве мира в составе сборной России», — сказал он.
Лучшим бомбардиром стала игрок «Дельфина» Варвара Горшкова, лучшим вратарем признана Ксения Говердовская из «Уралочки». А лучшим игроком турнира заслуженно названа нападающая сборной Югры Варвара Микишева. Несмотря на личную награду, Варя была разочарована итогом финальной встречи.
«Тяжелая игра, в конце вообще, мне показалось, сдались просто. Будем исправлять ошибки. Не вешаем нос, просто надо проанализировать игру. Дальше у нас Спартакиада. Мы много работали на тренировках и стали, как мне кажется, сплоченнее. Опыт участия в чемпионате России среди взрослых для меня очень важен, я его применяю здесь, чтобы помочь девочкам лучше выступить. Чувствуется, что за мной тянутся другие, но для меня важно было играть на команду, чтобы в ней был не один, а несколько лидеров», — сказала Варвара Микишева (на фото ниже с губернатором Югры).
Наставник сборной ХМАО Юлия Сорокина заметила, что ее подопечные имели реальный шанс на победу, тем не менее, юные югорские ватерполистки отдали все силы и не заслуживают упреков в свой адрес.
«Как тренер, я, конечно, всегда стремлюсь только к победе. Но по ходу турнира все девчонки бились, показали характер. Было три тяжелых игры, мы их вырывали, как говорится, на зубах, я им очень благодарна за такую самоотдачу. В концовке финального матча был шанс, но немного не справились психологически, чуть-чуть дрогнули. Но они еще молодые, им еще учиться и учиться. Хорошо, что такой опыт они получили сейчас, а не на Олимпиаде, например. Они в любом случае большие молодцы. У "Дельфина" есть Арина Боярова, которая уже играет за "Буревестник", но у нас в составе тоже есть Варвара Микишева, которая выступает за "Югру" во взрослом чемпионате страны, тренеры ей доверяют. Также есть Индира Аитова, Жасмин Балаева, Елизавета Никифорова, Елизавета Карташова. Думаю, уже в следующем сезоне они будут постепенно привлекаться в нашу основную команду. Что касается организации, то все, как всегда, на высшем уровне. За это мы очень благодарны Татьяне Владимировне Петровой, Екатерина Владимировне Шишовой, всем, кто причастен к проведению первенства в Югре», — сказала главный тренер югорской команды.
